Na dziedzińcu Collegium Maius w Krakowie rozpoczęło się w piątek międzynarodowe spotkanie ministrów obrony w formacie Grupy E5. Jak relacjonuje reporter RMF FM Marcin Buczek, oficjalne powitanie odbyło się przy wojskowej asyście, po czym uczestnicy przeszli do sali obrad, gdzie za zamkniętymi drzwiami omawiają kwestie bezpieczeństwa Europy oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy.

Spotkanie Grupy E5 w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

W piątek 20 lutego Kraków stał się centrum międzynarodowych rozmów o bezpieczeństwie Europy oraz dalszym wsparciu dla Ukrainy. W historycznych murach Collegium Maius odbywa się spotkanie ministrów obrony w formacie Grupy E5 z udziałem przedstawicieli państw europejskich, Unii Europejskiej, NATO oraz Ukrainy.

Gospodarzem spotkania jest wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do Krakowa przyjechali ministrowie obrony Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. W rozmowach uczestniczy również minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow, który bierze udział w spotkaniu w formule wideokonferencji, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas oraz zastępca sekretarza generalnego NATO Radmila Szekerinska.

Spotkanie w Krakowie jest siódmym posiedzeniem ministrów obrony w formacie E5 od 2024 roku. Jego celem jest potwierdzenie jedności państw europejskich oraz wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w obszarze euroatlantyckim.

W trakcie rozmów ministrowie omawiają kwestie odstraszania i obrony w ramach NATO, wzmacniania zdolności obronnych Europy oraz przeciwdziałania rosnącym zagrożeniom hybrydowym. Jednym z głównych tematów jest także dalsze, wielowymiarowe wsparcie dla Ukrainy - zarówno w wymiarze wojskowym, jak i politycznym - oraz inicjatywy na rzecz trwałego pokoju.