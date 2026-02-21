Około 10 tysięcy litrów oleju opałowego wyciekło z holownika lodołamacza do portu w Kemi na krańcu Zatoki Botnickiej. Służby ratownicze Laponii informują, że udało się zebrać większość zanieczyszczeń. Akcję utrudniało jednak silne zlodzenie akwenu.

Około 10 tysięcy litrów oleju opałowego wyciekło z holownika lodołamacza do portu w Kemi na krańcu Zatoki Botnickiej.

Większość wycieku udało się zebrać, ale akcję utrudniało silne zlodzenie zatoki.

Jak doszło do wypadku?

Do wypadku doszło podczas tankowania holownika. Wyciek był znaczący, ale - jak się szacuje - ograniczony głównie do okolic portu Ajos w mieście Kemi.

"Możliwe oddziaływanie na środowisko morskie będzie monitorowane poprzez regularne pobieranie próbek. Sprawę bada również straż graniczna" - podano w komunikacie.

Według ekspertów zbieranie plam produktów ropopochodnych z lodu jest trudniejsze niż z wody ze względu m.in. na trudności z instalacją zbieraczy mechanicznych - szczotek i zapór, a także z możliwością przedostania się wycieku pod lód.

W tym roku w lutym obserwowane jest największe od ok. 15 lat zlodzenie wód przybrzeżnych Finlandii. Na północy, na wodach Zatoki Botnickiej w regionie Tornio niedaleko Kemi lód ma ok. 75 cm grubości, tj. niemal dwa raz więcej niż na południu kraju, na Zatoce Fińskiej.