Wpisując w wyszukiwarkę nazwę firmy finansowej, wiele osób chce upewnić się, że podejmuje dobrą decyzję. W sytuacji zadłużenia nie chodzi wyłącznie o liczby. Chodzi o spokój w domu, bezpieczeństwo rodziny i poczucie kontroli nad przyszłością.

/ Materiały prasowe

Jeśli dziś odbierasz telefon od komornika i czujesz strach, pamiętaj, że nie jesteś pierwszą osobą w takiej sytuacji. Każdego dnia tysiące ludzi w Polsce mierzy się z podobnym wyzwaniem. Najważniejsze to nie podejmować decyzji pod wpływem paniki.

Jak więc wybrać wiarygodną firmę finansową i na czym naprawdę oprzeć swoją decyzję?

Opinie w internecie mogą być punktem wyjścia, ale nie powinny być jedynym kryterium. Tak uważa Dariusz Wentrych, właściciel Kredyt Studio w Krakowie, autor książki "Nowe Życie bez Długów" oraz praktyk rynku finansowego specjalizujący się w pracy z osobami zadłużonymi.

Decyzje finansowe warto opierać na faktach. Dlatego zachęca klientów, aby samodzielnie weryfikowali firmy w publicznych rejestrach, takich jak CEIDG, KRS czy wyszukiwarka KNF. To narzędzia, które pozwalają sprawdzić, od kiedy dana firma działa, kto za nią odpowiada i czy wobec niej prowadzone są postępowania.

Jeżeli ktoś podejmuje decyzję dotyczącą swojej przyszłości finansowej, powinien mieć pełny obraz sytuacji. Publiczne rejestry istnieją właśnie po to, aby z nich korzystać.

Weryfikacja zamiast emocji

Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje rynek finansowy w Polsce. W jej bazach można sprawdzić podstawowe informacje dotyczące podmiotów działających w tej branży. To jedna z najprostszych i najbardziej obiektywnych form weryfikacji.

Największym zagrożeniem w sytuacji zadłużenia jest pośpiech. Kiedy ktoś działa w stresie, łatwo podjąć decyzję, której później będzie żałować. Dlatego pierwszym krokiem powinna być spokojna analiza i rozmowa.



Za liczbami stoją ludzie

Ponad 20 lat pracy z osobami zadłużonymi to nie tylko doświadczenie zawodowe, lecz także tysiące historii, w których najważniejsze były emocje, nie dokumenty.

Przez ponad 20 lat pomogłem ponad 15 tysiącom klientów uporządkować ich sytuację finansową. Za każdą z tych liczb stoi konkretna rodzina i bardzo często trudny moment w życiu.

Zdarzały się sytuacje, w których ludzie płakali przy moich pracownikach. Przychodzili z poczuciem bezradności, z lękiem o przyszłość dzieci, z obawą, że stracą dorobek życia. Te doświadczenia uczą pokory i odpowiedzialności.

Z potrzeby uporządkowania wiedzy i pokazania realnych rozwiązań powstała książka "Nowe Życie bez Długów". To praktyczny przewodnik dla osób, które chcą odzyskać kontrolę nad swoimi finansami. Autor pokazuje, jak przeanalizować dochody, wydatki i zobowiązania, jak wybrać odpowiednią strategię oddłużania oraz jak krok po kroku budować stabilność finansową.

Opisane przypadki klientów pokazują, że wyjście z zadłużenia to proces wymagający konsekwencji, ale możliwy do przejścia.



Gdy analiza finansowa nie wystarczała

W trakcie wieloletniej pracy pojawiały się sytuacje, w których sama analiza budżetu nie była wystarczająca.

Były przypadki, gdy mimo szczerych chęci i zaangażowania nie można było pomóc w pełnym zakresie. Problem nie kończył się na liczbach. W grę wchodziły kwestie prawne, skomplikowane sprawy formalne, postępowania wymagające wsparcia specjalisty.

To właśnie z tych doświadczeń zrodził się pomysł założenia fundacji, która ma rozszerzyć zakres pomocy o wsparcie prawne. Wiele osób zadłużonych potrzebuje nie tylko planu finansowego, ale również rzetelnej informacji prawnej. Dla części z nich koszt prywatnej obsługi prawnej stanowi barierę nie do pokonania.

W tym roku planowane są cykliczne dyżury prawnika specjalizującego się w sprawach osób zadłużonych. Wsparcie ma być kierowane do tych, którzy realnie nie mają dostępu do komercyjnej pomocy.



Dobro trzeba najpierw zrobić

Dla Dariusza Wentrycha działalność społeczna nie jest dodatkiem do pracy, lecz jej naturalnym przedłużeniem.

Wierzę, że dobro wraca. Ale wraca tylko wtedy, gdy faktycznie się je robi.

W ubiegłym roku, wspólnie z zespołem, wsparli zakup busa dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych problemami domowymi i kryzysem wychowawczym. Dzięki temu mogą regularnie dojeżdżać na zawody sportowe i rozwijać swoje pasje.

Równolegle przekazano 500 egzemplarzy książki o edukacji finansowej rodzinom klientów, aby wiedza trafiała dalej i pomagała podejmować świadome decyzje.

Jeżeli możemy zrobić coś więcej niż tylko analizę finansową, chcemy to robić.



Świadoma decyzja to najlepszy początek

Wybór firmy finansowej w trudnym momencie życia powinien opierać się na faktach, weryfikacji w rejestrach publicznych i spokojnej rozmowie. Opinie w internecie mogą być początkiem, ale nie zastąpią rzetelnej analizy.

Nowy początek zaczyna się od spokojnej decyzji.

Bo w finansach bezpieczeństwo to wiedza, odpowiedzialność i konsekwencja. A dobro, jeśli jest realne, naprawdę wraca.

https://kredytstudio.pl/