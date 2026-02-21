Zimowe igrzyska olimpijskie w północnych Włoszech powoli dobiegają końca. Symbolicznym zwieńczeniem zmagań sportowców będzie ceremonia zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo. Sprawdź, gdzie i kiedy można obejrzeć to widowisko.

Arena w Weronie, gdzie odbędzie się ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich / Tomasz Staniszewski / RMF FM

Kiedy odbędzie się ceremonia zakończenia ZIO 2026?

Gdzie można obejrzeć transmisję z wydarzenia?

Kto wystąpi podczas uroczystości?

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Ceremonia zamknięcia igrzysk. Gdzie i kiedy?

Zmagania sportowców rozpoczęły się na początku miesiąca, gdy 4 lutego wystartowały eliminacje. Z kolei oficjalna ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo odbyła się 6 lutego . Wówczas można było podziwiać wielkie widowisko na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie. Mniejsze wydarzenia odbyły się także w Cortinie d'Ampezzo, Livigno i Predazzo.

Igrzyska jednak powoli dobiegają końca. Przed nami ceremonia zamknięcia igrzysk. Rozpocznie się ona w niedzielę 22 lutego o godz. 20:00 w Amfiteatrze w Weronie, popularnie zwanym "Areną".

"Wielka finałowa uroczystość igrzysk połączy muzykę, sztukę oraz ducha sportu, podkreślając jedność i trwałe więzi między sportowcami a narodami" - zapowiadają organizatorzy.

Arena w Weronie to wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Włoch. Budowla liczy około 2 tys. lat i obecnie może pomieścić ok. 15. tys. osób. Odbywa się tam wiele koncertów i wydarzeń kulturalnych w tym m.in. słynny Festiwal Operowy w Weronie.

Kto wystąpi na ceremonii zamknięcia igrzysk?

Podczas uroczystości ma wystąpić Achille Lauro - lubiany prze kilka pokoleń Włochów wokalista. Rozgłos przyniosło mu również zaangażowanie społeczne na rzecz młodych ludzi przeżywających trudności. Hymnem młodego pokolenia stała się jego piosenka "Incoscienti giovani" (Nieświadomi młodzi ludzie).

Na scenie ma się również pojawić Gabry Ponte - twórca przeboju "Tutta L'Italia", a także DJ i producent muzyczny. Zapowiedział on, że poderwie cały amfiteatr do tańca swoim hitem "Blue".

Inne wydarzenia zaplanowano także na Piazza Bra i w filharmonii. Przed publicznością wystąpi także orkiestra Fundacji Areny. Na scenie pojawi się też Roberto Bolle - najbardziej znany włoski tancerz.

Z kolei w miejscowości Tesero w Trydencie - gdzie znajduje się ośrodek biegów narciarskich - odbędzie się bardziej kameralne wydarzenie. Na niebie można będzie tam podziwiać spektakl wykreowany przez 300 dronów.

Gdzie obejrzeć ceremonię zamknięcia igrzysk?

Fani sportu, którzy nie mają możliwości podziwiania ceremonii zamknięcia igrzysk z trybun Areny w Weronie, mogą obejrzeć widowisko na szklanym ekranie. Transmisja będzie dostępna m.in. w telewizji, a także w internecie. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 20:00 w niedzielę 22 lutego.