Wielu Polaków nie wie, że może otrzymać od państwa dofinansowanie na okulary i soczewki kontaktowe. Każda osoba ubezpieczona, która otrzyma od okulisty receptę na szkła korekcyjne, ma prawo ubiegać się o refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy ubezpieczeni, którzy mają receptę od okulisty. Refundacja przysługuje po zrealizowaniu recepty w placówce współpracującej z NFZ.
Z informacji serwisu Infor wynika, że w ramach dofinansowania z NFZ można otrzymać:
- do 350 zł na soczewki okularowe,
- i do 600 zł na soczewki kontaktowe.
Jeśli chodzi o częstotliwość ubiegania się o refundację, w przypadku soczewek do okularów dorośli mogą starać się o nią raz na dwa lata, a osoby przed ukończeniem 18 lat, według wskazań medycznych, ale nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
W przypadku soczewek kontaktowych o dofinansowanie można starać się raz na rok.
Często dofinansowanie oferują także pracodawcy. Co warte zaznaczenia, pieniądze od nich mogą być przeznaczone także na oprawki okularowe.
Środki od pracodawcy można łączyć z tymi uzyskanymi od państwa.
Wysokość dofinansowania z NFZ zależy od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia wady wzroku oraz limitów określonych przez Fundusz.
Zniżka na soczewki kontaktowe przysługuje osobom z:
- dużą różnicą korekcji między jednym a drugim okiem (4 dptr lub więcej),
- wysokim astygmatyzmem,
- stożkiem rogówki,
- afakią.
Jeśli cena soczewek przekracza limit, pacjent dopłaca różnicę.
NFZ refunduje także m.in. epiprotezę, protezę oka czy okulary lupowe.