​Wielu Polaków nie wie, że może otrzymać od państwa dofinansowanie na okulary i soczewki kontaktowe. Każda osoba ubezpieczona, która otrzyma od okulisty receptę na szkła korekcyjne, ma prawo ubiegać się o refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dofinansowanie NFZ na okulary i soczewki. Kto może otrzymać pieniądze?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy ubezpieczeni, którzy mają receptę od okulisty. Refundacja przysługuje po zrealizowaniu recepty w placówce współpracującej z NFZ.

Ile można zyskać?

Z informacji serwisu Infor wynika, że w ramach dofinansowania z NFZ można otrzymać:

do 350 zł na soczewki okularowe ,

, i do 600 zł na soczewki kontaktowe.

Jeśli chodzi o częstotliwość ubiegania się o refundację, w przypadku soczewek do okularów dorośli mogą starać się o nią raz na dwa lata, a osoby przed ukończeniem 18 lat, według wskazań medycznych, ale nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

W przypadku soczewek kontaktowych o dofinansowanie można starać się raz na rok.

Często dofinansowanie oferują także pracodawcy. Co warte zaznaczenia, pieniądze od nich mogą być przeznaczone także na oprawki okularowe.

Środki od pracodawcy można łączyć z tymi uzyskanymi od państwa.

Od czego zależy kwota dofinansowania?

Wysokość dofinansowania z NFZ zależy od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia wady wzroku oraz limitów określonych przez Fundusz.

Zniżka na soczewki kontaktowe przysługuje osobom z :

dużą różnicą korekcji między jednym a drugim okiem (4 dptr lub więcej),

wysokim astygmatyzmem,

stożkiem rogówki,

afakią.

Jeśli cena soczewek przekracza limit, pacjent dopłaca różnicę.

NFZ refunduje także m.in. epiprotezę, protezę oka czy okulary lupowe.