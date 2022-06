​Intryguje zwiedzających Kopiec Kościuszki turystów, wzbudza lekki uśmiech pracujących na Kopcu radiowców i przywołuje sentymentalne wspomnienia tych, co z Kopca już odeszli. Adres "Plac Paula McCartney’a" znają krakowscy taksówkarze, a co najważniejsze zna go dobrze Google Maps. Mała, biała tabliczka z czarnymi literami umieszczona tuż przy wejściu na plac przed siedzibą RMF jest obiektem zdjęć, filmików, postów i relacji w social mediach. Niewielu turystów zdaje sobie sprawę z tego, że 18 czerwca 2022 roku mija prawdopodobnie 25 lat od uroczystego zawieszenia tej tablicy.

25-lecie Placu Paula McCartney’a na Kopcu Kościuszki / Krzysztof Nepelski / RMF FM 18 czerwca to także dzień, w którym sam jubilat obchodzi swoje 80. urodziny. Zaczęło się od 55. urodzin To chyba był event zorganizowany przez RMF FM z okazji 55. urodzin McCartney’a - wspomina w rozmowie z RMF FM Piotr Metz, były dyrektor muzyczny stacji w latach 1990-2001, najbardziej kompetentny w Polsce ekspert w dziedzinie historii zespołu The Beatles. Jak to zwykle miał RMF w zwyczaju, pomysł powstał szybko i spontanicznie. Zaproszono słuchaczy, zjawili się dziennikarze, były - a jakże - przemowy i tablica zawisła. Organizatorzy byli pewni, że zniknie za kilka tygodni lub parę miesięcy, ale nic z tego. Jest z nami już od 25 lat. Trzeba pamiętać, że oficjalnej, formalnej decyzji o nadaniu tego imienia placowi na dziedzińcu Kopca Kościuszki nigdy nie podjęto, ale życie samo sobie wybrało i zapamiętało taką właśnie nazwę. Plac Paula McCartney’a na Kopcu Kościuszki / Krzysztof Nepelski / RMF FM Historycznie Kilka lat temu wewnętrzne mury starych austriackich fortów zostały odremontowane. W trakcie remontu na kilka tygodni zniknęła także charakterystyczna tabliczka z napisem "Plac Paula McCartney’a". Istniało prawdopodobieństwo, że już nigdy nie wróci na swoje miejsce. Na szczęście wróciła, i to odnowiona! Nadal cieszy oczy przechodzących i przypomina sylwetkę jednego z najbardziej znanych artystów naszych czasów, który właśnie kończy 80 lat. O historii tabliczki, a także o fenomenie The Beatles, a także o niezwykłych spotkaniach z Paulem McCartney’em posłuchajcie w rozmowie Krzysztofa Nepelskiego z Piotrem Metzem: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 25-lecie Placu Paula McCartney’a na Kopcu Kościuszki Kopiec Kościuszki / Krzysztof Nepelski / RMF FM Zobacz również: Rękopisy tekstów piosenek Paula McCartneya w Brytyjskim Muzeum

Paul McCartney wkrótce wyda nowy album. "Każdy tytuł to jakby inna stacja"

Paul McCartney i Ringo Starr wystąpią razem w przeddzień gali Grammy Opracowanie: Paweł Kmiecik