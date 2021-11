Od dziś w Brytyjskim Muzeum w Londynie można oglądać manuskrypty tekstów piosenek Paula McCartneya. Ekspozycja zbiegła się w czasie z publikacją autobiografii słynnego założyciela Beatlesów.

Paul McCartney na zdjęciu z 2019 roku / James Shaw / PAP/EPA

Eksponowane przedmioty pochodzą z prywatnej kolekcji sir Paula. Wśród udostępnionych manuskryptów znalazły się między innymi słowa do słynnego hitu "Hey Jude" i zapisany na kartce urodzinowej długopisem tekst do piosenki "Hard Day’s Night". To ona stała się motywem przewodnim filmu z udziałem Beatlesów, jaki powstał w 1964 roku.

Zdaniem kuratorów wystawy, ilustruje ona przebieg procesu twórczego słynnego muzyka i jest zapisem fragmentu ważnej ery w historii brytyjskiej kultury.

Manuskrypty wystawiane w Brytyjskim Muzeum znalazły się w towarzystwie odręcznych zapisków takich twórców jak William Szekspir, Wirginia Woolf czy Karol Dickens.

Przed dwoma dniami w sprzedaży ukazała się także książka autorstwa Paula McCartneya. "The Lyrics: 1956 to the Present" jest osobliwą autobiografią, opowiadającą o życiu i sztuce muzyka przez pryzmat 154 piosenek napisanych przez sir Paula na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Paul McCartney ma 79 lat. Inny żyjący Beatles, Ringo Star, jest od niego o dwa lata starszy. Gitarzysta George Harrison zmarł 20 lat temu. Natomiast drugi z założycieli zespołu, John Lennon, zginął w 1980 roku od kuli zamachowcy w Nowym Yorku. Miał wówczas 40 lat.