Dla DevaGroup 20 lat doświadczenia to potężna baza wiedzy, która pozwala skutecznie wejść w erę sztucznej inteligencji. Krakowska agencja, regularnie notowana w TOP 3% partnerów Google (Premier Partner), dziś adaptuje strategie Generative Engine Optimization (GEO) dla swoich klientów. DevaGroup łączy tradycyjne SEO z nowoczesną analityką danych, edukując rynek o przyszłości wyszukiwania m.in. jako organizator konferencji semKRK i semWAW. Jak ewoluowała branża od 2005 roku? To droga od prostego pozycjonowania pod słowa kluczowe, przez rewolucję mobilną, aż po dzisiejsze, złożone algorytmy AI i modele językowe (LLM). DevaGroup nie tylko skutecznie zaadaptowała te zmiany, ale wykorzystała je do zbudowania przewagi konkurencyjnej opartej na analityce. Przyglądając się ich obecnej strategii, która łączy ludzką ekspertyzę z automatyzacją, można wyodrębnić pięć fundamentów sukcesu w nowej erze wyszukiwania.

Co budowało agencję DevaGroup przez ostatnie dwie dekady?

Sukces DevaGroup można rozłożyć na kilka fundamentalnych elementów, które konsekwentnie pojawiają się w historii firmy i jej sposobie działania. Te filary nie tylko pozwoliły agencji przetrwać liczne zmiany algorytmów i rynkowe rewolucje, ale również zbudowały jej pozycję jako jednego z liderów branży w Polsce.

1. Ludzie i stabilność jako przewaga konkurencyjna

W komunikacji DevaGroup stale powraca jeden motyw: największym kapitałem firmy są ludzie. W branży znanej z dużej rotacji agencja zbudowała zespół ekspertów, którzy rozwijają się wraz z nią od lat. Krzysztof Marzec CEO DevaGroup mówi:" Mamy pracowników, którzy są z nami od kilkunastu lat, aż 18 osób w zespole ma staż większy niż 5 lat, a w przyszłym roku dwie świętują 15 lecie." Taka stabilność przekłada się bezpośrednio na korzyści dla klientów - otrzymują oni nie tylko dedykowanego opiekuna, ale też gwarancję ciągłości strategii i opieki nad projektem.

DevaGroup od początku zdaje się stawiać na model partnerski. Zamiast realizować jednorazowe zlecenia, firma koncentruje się na budowaniu długofalowych relacji. Najlepszym dowodem na skuteczność tego podejścia jest fakt, że w portfolio agencji znajdują się klienci, którzy współpracują z nią nieprzerwanie od ponad dekady. Opinie znalezione na wizytówce Google mówią same za siebie:

“Z DevaGroup pierwszą styczność miałem w 2015 roku, od tamtego czasu nieustannie pracujemy przy różnych projektach. Zazwyczaj jest to prowadzenie kampanii w Google Ads, aczkolwiek miałem też przyjemność uczestniczyć w szkoleniach z zakresu SEO, czy spotkaniach SemKRK. Po wielu latach współpracy mogę stwierdzić jedno - w DevaGroup pracują profesjonaliści, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy. Moje kampanie prowadzone przez specjalistów z DevaGroup osiągają znakomite wyniki, przez co nasza współpraca cały czas się rozwija i zacieśnia. Liczę na to, że nasza współpraca potrwa kolejne lata, a nawet dekady." - czytamy w relacji jednego z klientów.

3. Budowanie autorytetu i jakość danych

Początki branży przypominały "Dziki Zachód", ale dzisiejsza walka o widoczność w AI Overviews (SGE) wymaga chirurgicznej precyzji. DevaGroup od lat stawiała na "White Hat SEO", co dziś stanowi idealną bazę pod strategie Generative Engine Optimization (GEO). Dlaczego? Ponieważ modele językowe (LLM) uczą się na danych o wysokim współczynniku zaufania (Trustworthiness). To, co kiedyś budowało odporność na aktualizacje algorytmów, dziś pozwala nam karmić AI uporządkowanymi danymi i silnym profilem eksperckim. Etyczne podejście ewoluowało w strategię budowania cyfrowego autorytetu, dzięki czemu marki naszych klientów są częściej cytowane jako źródła wiedzy przez asystentów AI.

Po 20 latach na rynku, DevaGroup ewoluowała z klasycznej agencji w partnera MarTech, łączącego marketing z inżynierią danych. Wykorzystują nie tylko rynkowe standardy, ale przede wszystkim autorskie skrypty do automatyzacji procesów SEO. Wewnętrzne inicjatywy R&D koncentrują się na testowaniu wpływu Generative AI na wyniki organiczne, co pozwala oferować klientom strategie Generative Engine Optimization (GEO) oparte na danych, a nie domysłach. Agencja rozwija również zaawansowane modele atrybucji, próbując oszacować wpływ ruchu z asystentów takich jak ChatGPT czy Gemini.

DevaGroup zdaje się podążać za zasadą, że edukując rynek, buduje swoją pozycję ekspercką i zdobywa zaufanie. Dzielenie się wiedzą, jest właściwie wpisane w ich DNA. Przez te 20 lat działalności im się opublikować ponad 2000 wpisów na blogu, przeprowadzić ponad 100 webinarów, czy nagrać ponad 30 odcinków naszego podcastu.

Takie podejście nie tylko wzmacnia markę, ale także buduje wokół niej społeczność świadomych i lojalnych odbiorców

Historia DevaGroup pokazuje, że głęboka wiedza branżowa jest najlepszym fundamentem do wdrażania innowacji. Dziś agencja skutecznie integruje strategiczne doradztwo z analityką maszynową, udowadniając, że w erze AI kluczem do sukcesu wciąż pozostaje czynnik ludzki wsparty technologią. Po dwóch dekadach budowania pozycji lidera, DevaGroup jest w pełni gotowa, by prowadzić swoich klientów przez kolejną rewolucję cyfrową.