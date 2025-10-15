Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w miejscowości Pawłów pod Starachowicami w województwie świętokrzyskim. Na terenie jednego z prywatnych gospodarstw rolnych doszło do tragicznego w skutkach ataku byka na 57-letnią kobietę. Mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, nie udało się jej uratować.

Byk zaatakował kobietę (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło około godziny 16:00 w poniedziałek, kiedy kobieta przebywała w oborze.

Z nieznanych na razie przyczyn byk zaatakował ją z ogromną siłą. Ofiara została poważnie poturbowana i doznała rozległych obrażeń.

Na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia, a do akcji ratunkowej włączył się również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy medyczni przez długi czas prowadzili akcję reanimacyjną, jednak ich wysiłki okazały się bezskuteczne. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń jeszcze na miejscu zdarzenia. Dramatyczne okoliczności potwierdziła policja.

W oborze na terenie prywatnego gospodarstwa doszło do ataku byka na 57-letnią kobietę. Niestety, pomimo prowadzonej reanimacji, poszkodowana zmarła w wyniku odniesionych obrażeń - poinformował Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach w rozmowie z "Gazetą Starachowicką".

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze policji oraz prokurator, którzy zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków. Śledczy będą teraz ustalać dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.