Poroże czas zbierać! Zima w polskich lasach to nie tylko bajkowa sceneria i cisza, ale także początek sezonu poszukiwań poroża. Luty i marzec to czas, gdy jelenie, łosie i sarny zrzucają swoje majestatyczne wieńce, a w lasach pojawiają się poszukiwacze "leśnego złota". Dlaczego poroże jest tak cenne? Jakie zasady obowiązują podczas zbierania tych niezwykłych trofeów?

Zimowy sezon na poroże w 2026 roku – sprawdź ceny i zasady zbierania / Foto: shutterstock/Nadleśnictwo Jabłonna LP/Facebook /

Poroże zrzucają samce jeleniowatych na przełomie lutego i marca.

Zbieranie poroża jest legalne, ale obowiązują ścisłe zasady.

Najcenniejsze są świeże, duże i ciemne okazy jeleni.

Sprawdź ceny poroża w 2026 roku!

Poroże - symbol siły i naturalny cykl przyrody

Poroże, czyli twarda, kostna struktura, którą noszą samce jeleniowatych, od wieków budzi podziw i fascynację. "Im większe i okazalsze, tym lepiej świadczy o sile oraz możliwościach reprodukcyjnych samca" - podkreślają leśnicy. To nie tylko efektowny atrybut, ale także broń w walce o samice podczas okresu godowego. Po jego zakończeniu, zwykle na przełomie lutego i marca, poroże zostaje zrzucone, by wiosną mógł wyrosnąć nowy, jeszcze okazalszy wieniec.

Dlaczego jelenie zrzucają poroże?

Zrzucanie poroża to efekt naturalnych procesów hormonalnych. Po okresie godowym poziom testosteronu u byków gwałtownie spada, co osłabia połączenie poroża z czaszką. W efekcie stare poroże odpada, a na jego miejscu zaczyna formować się nowe. To właśnie dlatego przełom lutego i marca jest tak ważny dla miłośników lasu i poszukiwaczy zrzutów.

Poszukiwania poroża w lesie - co musisz wiedzieć?

Wyruszając na zimowy spacer do lasu w poszukiwaniu poroża, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach:

Nie wchodź na tereny objęte zakazem wstępu, takie jak rezerwaty, parki narodowe, ostoje zwierzyny czy młode uprawy leśne do 4 m wysokości.

Nie płosz zwierząt! To nie tylko nieetyczne, ale i karalne.

Samochód zostawiaj wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Ubierz się odpowiednio do pogody - ciepłe buty i odzież to podstawa zimowych wypraw.

Poroże znalezione w lesie należy do znalazcy i można je legalnie zabrać do domu.

Jak zaznacza Adam Pietrzak z RDLP w Olsztynie, "poroże może osiągać imponujące rozmiary. Jedna tyka może ważyć ponad 5 kg i co roku są pasjonaci szukania zrzutów".

Leśne złoto - co zrobić ze znalezionym porożem?

Dla jednych to piękna ozdoba domu, dla innych - źródło dodatkowego zarobku. Poroże wykorzystywane jest do produkcji:

dekoracji i biżuterii,

mebli i elementów wystroju wnętrz,

dzieł sztuki i rękodzieła.

Nic dziwnego, że zimowe spacery po lasach zamieniają się nierzadko w prawdziwe poszukiwania skarbów. Pamiętaj jednak - las to dom dzikich zwierząt, więc szanuj jego mieszkańców i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

Ceny poroża w 2026 roku - ile warte jest leśne trofeum?

W 2026 roku ceny poroża w Polsce utrzymują się na stabilnym, wysokim poziomie. Najczęściej spotykane stawki to:

Standardowe zrzuty: ok. 90-100 zł za kilogram.

ok. 90-100 zł za kilogram. Zrzuty o wysokiej jakości: nawet do 150 zł za kilogram za wyjątkowe okazy.

nawet do 150 zł za kilogram za wyjątkowe okazy. Pary poroża: za komplet (np. dwunastaki czy czternastaki) można otrzymać od 450 do nawet 900 zł.

Na cenę wpływa przede wszystkim świeżość, kolor, wielkość oraz gatunek - najdroższe jest poroże jelenia, taniej skupuje się poroże daniela, a najniższe ceny uzyskuje parostki sarny. Najcenniejsze są duże, ciężkie tyki, szczególnie poszukiwane przez kolekcjonerów i rękodzielników.

Gdzie i kiedy szukać poroża?

Najintensywniejszy okres zrzutów przypada na przełom lutego, marca i kwietnia. To wtedy na leśnych ścieżkach można natknąć się na prawdziwe okazy. Warto śledzić również portale ogłoszeniowe i grupy tematyczne, gdzie pojawiają się aktualne oferty kupna i sprzedaży poroża.