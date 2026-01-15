Rada miasta przyjęła w czwartek budżet Kielc na 2026 rok. Było to drugie podejście do przyjęcia dokumentu; w grudniu projekt nie zyskała poparcia. Brak uchwalenia budżetu mógł skutkować przejęciem prac nad planem finansowym przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Kielce mają budżet na 2026 rok / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rada Miasta Kielce przyjęła budżet na 2026 rok podczas czwartkowej sesji, po wcześniejszym odrzuceniu projektu w grudniu.

Za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciw było 9 osób.

Dochody miasta zaplanowano na 2,34 mld zł, wydatki na 2,48 mld zł, a deficyt wyniesie 70 mln zł.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Uchwałę poparło w czwartek 14 radnych, przeciw było 9 osób.

Według opracowanego przez zarząd miasta projektu budżetu miasta na 2026 r., dochody wyniosą 2,34 mld zł, a wydatki 2,48 mld zł. Deficyt zaplanowano na 70 mln zł. Największą część wydatków bieżących - ponad 45 proc. - ma pochłonąć oświata, a blisko 20 proc. - pomoc społeczna i wsparcie rodzin. Około 160 mln zł ma trafić m.in. na modernizację komunikacji miejskiej, a ponad 76 mln zł - na spłatę zadłużenia z poprzednich lat. Miasto nie ma planu podwyżek opłat lokalnych.

Podczas grudniowej sesji większość radnych zdecydowała o nieprzyjęciu uchwały, argumentując to m.in. zbyt niskimi nakładami na inwestycje, nieuwzględnieniem większej liczby zgłoszonych przez nich poprawek oraz zbyt wysoką rezerwą prezydencką zapisaną w budżecie.

Przez ostatnich kilka tygodni w kieleckim samorządzie trwała burzliwa dyskusja poświęcona budżetowi. Prezydentka Kielc Agata Wojda argumentowała, że rezerwa ma umożliwić szybkie reagowanie na nieprzewidziane wydatki oraz zabezpieczyć wkład własny do potencjalnych programów zewnętrznych.

Z kolei radni opozycji, w tym przede wszystkim klubu Prawa i Sprawiedliwości, zarzucali prezydentce, że przygotowana przez nią rezerwa to "złota sakiewka", która pozostaje poza kontrolą rady. Chcieli, aby fundusze przekierować na uzbrajanie trenów inwestycyjnych i remonty dróg.

Ostatecznie obie strony pozostały przy swoich stanowiskach; podczas czwartkowej sesji rada głosowała nad dokumentem w zasadniczym kształcie, zbliżonym do projektu z grudnia. Projekt poparło 14 radnych KO, klubu Perspektywy i radni niezrzeszeni. Przeciw było 9 radnych klubu PiS. Poparcie rady uzyskał także projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Brak uchwalenia budżetu przez radę miasta do końca stycznia mógł skutkować przejęciem prac nad planem finansowym przez Regionalną Izbę Obrachunkową i ograniczeniem wydatków do zadań ustawowych.