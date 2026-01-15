W środę osiągnęliśmy w Polsce rekordową produkcję energii w historii - przekazał premier Donald Tusk. Polskie elektrownie zapewniły rekordową moc 30 gigawatów energii elektrycznej dostarczanej do sieci.

W środę osiągnęliśmy w Polsce rekordową produkcję energii w historii (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W środę Polska osiągnęła rekordową produkcję energii elektrycznej - 30 gigawatów mocy dostarczonej do sieci.

Premier Donald Tusk podkreślił, że mimo rekordowego zapotrzebowania, kraj był w stanie eksportować energię.

W środę osiągnęliśmy w Polsce rekordową produkcję energii w historii. To było 30 gigawatów. Mimo rekordowego zapotrzebowania, dzięki rekordowej produkcji i bezpiecznym systemom, stać nas było także - dokładnie w tym czasie, kiedy zapotrzebowanie było największe - na eksport - mówił Donald Tusk.

Premier poinformował również, że polecił rządowi zachowanie gotowości z powodu niebezpieczeństwa kolejnych ataków na polski system energetyczny.

Zmobilizowałem dzisiaj wszystkich ministrów, a także służby specjalne, żeby trzymać rękę na pulsie i mieć świadomość, że wszystkie te ataki mogą być agresywniejsze i bardziej wyrafinowane, żeby być przygotowanym na różne scenariusze. Poprzednie próby nie przyniosły napastnikom oczekiwanych przez nich rezultatów - także dzięki pracy naszych ludzi, którzy są zaangażowani w bezpieczeństwo systemu energetycznego - podkreślił Tusk.

Wcześniej szef rządu mówił, że Polska obroniła się przed próbami destabilizacji infrastruktury energetycznej podczas grudniowych ataków. Jak dodał, gdyby atak się powiódł, nawet 500 tys. ludzi zostałoby pozbawionych ciepła.

W środę wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Konrad Purchała napisał na portalu LinkedIn, że krajowe moce wytwórcze produkowały tego dnia energię elektryczną o mocy przeszło 30 GW.

"Miało to miejsce ok. godz. 10.00, kiedy zapotrzebowanie brutto wyniosło prawie 28 GW, przy jednoczesnym eksporcie sięgającym momentami 2,5 GW" - przekazał.

Wcześniej w poniedziałek PSE poinformowały, że w piątek 9 stycznia br. zanotowały rekordowe zapotrzebowanie krajowego systemu elektroenergetycznego na moc, które wyniosło 29,2 GW brutto. Operator sieci elektroenergetycznej wskazał, że poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano w styczniu 2024 roku. Wyniosło ono wówczas 28,6 GW brutto.