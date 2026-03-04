Większość obszaru Kuby, w tym stolica Hawana, została w środę pozbawiona prądu z powodu awarii - poinformowała państwowa spółka UNE, dostarczająca energię elektryczną. Zapewniła, że pracuje nad wznowieniem dostaw.

Hawana (zdjęcie poglądowe) / YAMIL LAGE/AFP / East News

Większość obszaru Kuby w środę została pozbawiona prądu.

Coraz większe niedobory paliw w ostatnim czasie doprowadziły do przerw w dostawach prądu na wyspie.

Kryzys energetyczny na Kubie ma związek ze wstrzymaniem dostaw ropy z Wenezueli, po pojmaniu Maduro przez siły USA.

Po Wenezueli, również Meksyk wstrzymał dostawy surowca na wyspę.

Większość Kuby bez prądu

Awaria dotknęła dwie trzecie terytorium - od prowincji Camaguey w centrum do Pinar del Rio na zachodzie.

W ostatnim czasie Kuba mierzyła się z coraz dłuższymi przerwami w dostawach energii elektrycznej w wielu miastach. Wśród powodów wymienia się coraz większe niedobory paliw.

Kryzys energetyczny na Kubie to w dużej mierze efekt trudnej sytuacji po 3 stycznia br., kiedy wojska USA obaliły przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Do tego czasu władze w Caracas były największym dostawcą ropy na Kubę.

Jednak po przewiezieniu Maduro do Nowego Jorku - gdzie toczy się jego proces - Wenezuela wstrzymała transporty surowca na wyspę. Wkrótce potem wstrzymanie dostaw ropy na Kubę ogłosił Meksyk.