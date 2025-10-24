W Kielcach szykuje się wyjątkowe wydarzenie – już w piątek na hali Politechniki Świętokrzyskiej odbędzie się charytatywny mecz piłki ręcznej. Na parkiecie zmierzą się drużyny prawników i lekarzy z Krakowa oraz Kielc, a stawką są nie tylko sportowe emocje, ale przede wszystkim wsparcie dla małych pacjentów z dwóch regionów. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O zdrowie dziecka” oraz kieleckiej Fundacji „Dogadanka”.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dwa miasta, jeden cel - pomoc dzieciom

W piątkowy wieczór, 24 października, w hali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się niecodzienny mecz piłki ręcznej. Na boisku staną naprzeciw siebie drużyny złożone z krakowskich prawników, pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz przedstawicieli Fundacji "O zdrowie dziecka", a także prawnicy z Kielc, wspierani przez reprezentantów lokalnych władz miasta, samorządu i województwa.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielki Mecz dla Dzieci. Prawnicy i lekarze zagrają charytatywnie w piłkę ręczną

Jak podkreśla Bartłomiej Pawlak z Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, "na rzecz dzieci z dwóch miast, z dwóch regionów" połączono siły, by zebrać środki na najpilniejsze potrzeby najmłodszych pacjentów. Wydarzenie ma charakter zamknięty, ale każdy może wziąć w nim udział, dokonując wpłaty na rzecz jednej z dwóch fundacji - połowa zebranych środków trafi do Krakowa, druga połowa do Kielc.

Sportowe emocje i szczytny cel

W składzie krakowskiej drużyny znalazło się czternaście osób, w tym adwokaci, radca prawny, komornik, pracownicy Fundacji "O zdrowie dziecka" oraz szpitala. Do zespołu dołączył także Filip Kliber z RMF FM, który - jak zdradzają organizatorzy - nie wymagał specjalnej namowy do udziału w meczu. Jest dosyć silnym wzmocnieniem zarówno interpersonalnie, jak i sportowo - podkreśla Bartłomiej Pawlak.

Przygotowania do meczu trwają już od kilku tygodni. Jesteśmy zgrani, ale zgrywamy się cały czas - mówi Łukasz Lewandowski, adwokat i jeden z zawodników. Treningi nie obyły się bez drobnych kontuzji, jednak jak zapewniają uczestnicy, mają wolę walki, a w razie potrzeby na miejscu obecni będą lekarze.

Największe potrzeby - sprzęt medyczny i wsparcie psychiatrii dziecięcej

W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz wsparcie Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Centrum Psychiatrii w Morawicy. Jak wyjaśnia Bartłomiej Pawlak, "największą potrzebą, taką bieżącą jest sprzęt drobny i też droższy, który medyczny, który chodzi dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Więc wyposażenie takie jak termometry bezdotykowe, pulsoksymetry, kardiomonitory. Te rzeczy się cały czas zużywają, więc liczymy, że z pieniędzy, które zbierzemy w trakcie od darczyńców, sponsorów naszego pierwszego w historii meczu prawników i medyków coś zakupimy dla szpitala z bieżącej listy potrzeb właśnie tego sprzętu medycznego."

Fundacja "Dogadanka" z Kielc, która na co dzień wspiera osoby z niepełnosprawnościami i prowadzi własną drużynę piłki nożnej, tym razem zdecydowała się przekazać zebrane środki na psychiatrię dziecięcą.

Patronaty, wsparcie i plany na przyszłość

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym licznych instytucji i osób. Swoje wsparcie okazali m.in. Aleksander Gut, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Piotr Lato, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Tomasz Adamczyk, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Patronat honorowy nad meczem objął także Sławomir Szmal, legenda polskiej piłki ręcznej, który zapowiedział swoją obecność podczas wydarzenia.

Współpraca między środowiskami prawniczymi i medycznymi nie jest nowością. Od lat w Krakowie organizowany jest turniej "Prawnicy chorym dzieciom" w piłce nożnej, a obecny mecz piłki ręcznej ma szansę stać się początkiem nowej tradycji. Taki jest dokładnie plan, żeby przy okazji tego meczu zachęcić na przyszłość wielu partnerów i wielu, wiele przyszłych darczyńców, żeby zobaczyli skalę, że warto tutaj pomagać - mówi Bartłomiej Pawlak.

Wideo youtube

Jak można pomóc? Transmisja online i wsparcie finansowe

Choć bilety na wydarzenie rozeszły się błyskawicznie, każdy może wesprzeć akcję, dokonując wpłaty na rzecz jednej z fundacji. Zapraszamy na stronę Fundacji o Zdrowie Dziecka. Tam jest wielki baner. Są konta obu fundacji i bardzo prosimy, jeżeli ktoś chciałby przekazać swoje wsparcie, to może tę kwotę podzielić na pół i o to bardzo prosimy. Jedna połowa leci do Kielc, druga do Krakowa. (...) Będzie cały mecz nagrany, także będzie można obejrzeć wszystkie akcje, wszystkie hat tricki, wszystkie parady bramkarskie, no i wywiady z naszymi gośćmi, którzy będą, m.in. pan Sławomir Szmal.

Na stronie internetowej Fundacji "O zdrowie dziecka" znajdują się wszystkie niezbędne informacje, w tym numery kont oraz gotowa umowa darowizny. Są podane dwa konta, jest podany tytuł przelewu. Jeśli chodzi o darowizny mogą one być w dowolnych kwotach, każdy według swoich sił i środków, każdy więc może wesprzeć na tyle, na ile może - zachęca Bartłomiej Pawlak.

Wspólna inicjatywa, wielka sprawa

Charytatywny mecz piłki ręcznej w Kielcach to nie tylko sportowe emocje i rywalizacja, ale przede wszystkim dowód na to, że wspólnymi siłami można realnie pomagać najmłodszym. My poświęcamy się na boisko i liczymy na to, że również darczyńcy będą poświęcać się poprzez swoje darowizny na te szczytne cele, o których wspomnieliśmy - podsumowuje Bartłomiej Pawlak.

Wydarzenie z przesłaniem - jak można pomóc?

Chociaż mecz ma charakter zamknięty i skierowany jest głównie do środowiska prawniczego, sponsorów oraz przedstawicieli władz, jego przesłanie ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Całe wydarzenie zostanie zarejestrowane, a nagranie po montażu udostępnione w internecie. Każdy będzie mógł wesprzeć akcję poprzez darowizny online.

Osoby prywatne mogą przekazywać darowizny bezpośrednio na poniższe konta bankowe:

Fundacji "O ZDROWIE DZIECKA"

Numer rachunku bankowego: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (PEKAO S.A).

05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (PEKAO S.A). Tytułem: DAROWIZNA "WIELKI MECZ DLA DZIECI".

DAROWIZNA "WIELKI MECZ DLA DZIECI". Darowizna zostanie spożytkowana na zakup urządzeń medycznych ratujących zdrowie i życie najmłodszych pacjentów oraz poprawę warunków leczenia dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Fundacji DOGadanka

Numer rachunku bankowego: 98 1090 2040 0000 0001 3112 9482 (Santander Bank Polska).

98 1090 2040 0000 0001 3112 9482 (Santander Bank Polska). Tytułem: DAROWIZNA "WIELKI MECZ DLA DZIECI".

Darowizna zostanie spożytkowana na wsparcie Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu społeczności i mediów, do inicjatywy dołączą także osoby prywatne, które nie mogą być obecne podczas meczu. Udział w wydarzeniu to nie tylko sportowe emocje, ale przede wszystkim realna pomoc dla chorych dzieci. To także okazja do integracji różnych środowisk - prawniczego, medycznego, samorządowego i biznesowego - wokół wspólnego celu.



Szczegółowe informacje oraz link do transmisji z wydarzenia dostępne są na stronie internetowej organizatorów oraz w mediach społecznościowych.