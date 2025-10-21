Już 24 października 2025 roku w hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Charytatywny Mecz Piłki Ręcznej „Wielki Mecz dla Dzieci”. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, podczas której prawnicy i lekarze z Krakowa oraz Kielc połączą siły, by wesprzeć najmłodszych pacjentów z dwóch regionów. Dochód z meczu zasili działania Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” oraz Fundacji DOGADANKA, pomagając dzieciom z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Morawicy.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - ponad pół wieku pomocy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie od 1965 roku jest jednym z najważniejszych ośrodków medycznych dla dzieci w Polsce. Każdego roku placówka udziela pomocy ponad 200 tysiącom najmłodszych pacjentów, z czego aż 15 proc. to dzieci spoza Małopolski, w tym z województwa świętokrzyskiego. Szpital nieustannie inwestuje w nowoczesną diagnostykę, leczenie i rehabilitację, by sprostać rosnącym wyzwaniom współczesnej medycyny.

Od ponad 30 lat nieocenionym wsparciem dla szpitala jest Fundacja "O ZDROWIE DZIECKA". Dzięki hojności darczyńców i sponsorów organizacja każdego roku przeznacza około miliona złotych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizację pomieszczeń oraz poprawę warunków leczenia dzieci. Fundacja organizuje także wydarzenia okolicznościowe dla małych pacjentów, takie jak Mikołajki czy Dzień Dziecka, wprowadzając radość i odrobinę normalności do szpitalnej codzienności.

Fundacja DOGADANKA - wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja DOGADANKA działa w makroregionie świętokrzyskim, koncentrując się na wsparciu osób z niepełnosprawnościami. Jej działania obejmują asystenturę społeczną, aktywizację zawodową oraz tworzenie inkluzywnych miejsc pracy. Fundacja opiekuje się 120 osobami, pomaga w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy i prowadzi własne przedsiębiorstwo społeczne. Współpracuje z administracją publiczną, służbami ratunkowymi, szpitalami i uczelniami, pełniąc rolę eksperta ds. dostępności.

W 2025 roku Fundacja DOGADANKA postanowiła wesprzeć Oddział Psychiatryczny dla Dzieci Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. To odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży w regionie świętokrzyskim.

Wielki Mecz dla Dzieci - sport, integracja i realna pomoc

Wspólna inicjatywa Fundacji "O ZDROWIE DZIECKA", Fundacji DOGADANKA oraz środowisk prawniczych z Krakowa i Kielc zaowocowała organizacją pierwszego w Polsce Charytatywnego Meczu Piłki Ręcznej "Wielki Mecz dla Dzieci". Wydarzenie odbędzie się 24 października 2025 roku o godzinie 18:00 w hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Na parkiecie zmierzą się drużyny krakowskich prawników, pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz Fundacji "O ZDROWIE DZIECKA" z zespołem prawników z Kielc, wspieranych przez przedstawicieli władz miasta, samorządu i województwa. W meczu udział weźmie około 30-40 zawodników. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Sławomir Szmal, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Dochód z meczu zostanie podzielony po równo pomiędzy Fundację "O ZDROWIE DZIECKA" i Fundację DOGADANKA. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia medycznego dla szpitala dziecięcego w Krakowie oraz wsparcie psychiatrii dziecięcej w regionie świętokrzyskim.

Wydarzenie z przesłaniem - jak można pomóc?

Chociaż mecz ma charakter zamknięty i skierowany jest głównie do środowiska prawniczego, sponsorów oraz przedstawicieli władz, jego przesłanie ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Całe wydarzenie zostanie zarejestrowane, a nagranie po montażu udostępnione w internecie. Każdy będzie mógł wesprzeć akcję poprzez darowizny online.

Osoby prywatne mogą przekazywać darowizny bezpośrednio na poniższe konta bankowe:

Fundacji "O ZDROWIE DZIECKA"

Numer rachunku bankowego: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (PEKAO S.A).

05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (PEKAO S.A). Tytułem: DAROWIZNA "WIELKI MECZ DLA DZIECI".

DAROWIZNA "WIELKI MECZ DLA DZIECI". Darowizna zostanie spożytkowana na zakup urządzeń medycznych ratujących zdrowie i życie najmłodszych pacjentów oraz poprawę warunków leczenia dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Fundacji DOGadanka

Numer rachunku bankowego: 98 1090 2040 0000 0001 3112 9482 (Santander Bank Polska).

98 1090 2040 0000 0001 3112 9482 (Santander Bank Polska). Tytułem: DAROWIZNA "WIELKI MECZ DLA DZIECI".

Darowizna zostanie spożytkowana na wsparcie Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu społeczności i mediów, do inicjatywy dołączą także osoby prywatne, które nie mogą być obecne podczas meczu. Udział w wydarzeniu to nie tylko sportowe emocje, ale przede wszystkim realna pomoc dla chorych dzieci. To także okazja do integracji różnych środowisk - prawniczego, medycznego, samorządowego i biznesowego - wokół wspólnego celu.



Szczegółowe informacje oraz link do transmisji z wydarzenia dostępne są na stronie internetowej organizatorów oraz w mediach społecznościowych.