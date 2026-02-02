​Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na terenie województwa świętokrzyskiego mężczyznę podejrzewanego o udział w międzynarodowych przestępstwach korupcyjnych. Zatrzymanie odbyło się na wniosek strony amerykańskiej, a sprawa dotyczy oszustw i łapownictwa przy realizacji kontraktów dla NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych.

Zatrzymany Ralf G. / Centralne Biuro Śledcze Policji /

CBŚP zatrzymało Ralfa G., obywatela Polski i Niemiec, podejrzanego o międzynarodowe przestępstwa korupcyjne.

Działania prowadzone były na wniosek prokuratury oraz partnerów ze Stanów Zjednoczonych.

W operacji uczestniczyli funkcjonariusze FBI i Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej, zatrzymali Ralfa G. Mężczyzna posiada obywatelstwo polskie i niemieckie. Zatrzymanie miało miejsce na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czynności zostały przeprowadzone na podstawie postanowienia prokuratury, wydanego w związku z wnioskiem partnera ze Stanów Zjednoczonych o realizację określonych działań procesowych na terytorium Polski.

Operacja polskich i amerykańskich służb

W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP, przy asyście agentów FBI oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego. Zabezpieczono m.in. sprzęt elektroniczny, który może mieć znaczenie dla śledztwa.

Ralf G. jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską. Zarzuty dotyczą oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych. Obecnie wobec zatrzymanego prowadzona jest procedura ekstradycyjna do USA.