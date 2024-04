W Przemyślu trwają uroczystości pogrzebowe Damiana Sobola - polskiego wolontariusza organizacji World Central Kitchen. 35-latek zginął w izraelskim ostrzale konwoju humanitarnego w Strefie Gazy.

Trumna z ciałem Damiana Sobola / Darek Delmanowicz / PAP

Ostatnie pożegnanie Damiana Sobola rozpoczęło się od różańca i mszy w kościele pod wezwaniem świętego Józefa przy ulicy św. Jana Nepomucena w Przemyślu. Po jej zakończeniu zostanie utworzony kondukt żałobny, który przemaszeruje na Cmentarz Główny do wejścia nr 4 od ulicy Przemysława. Będzie miał do przejścia ok. 2 kilometrów.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Damiana Sobola Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. / Darek Delmanowicz / PAP

Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Damiana Sobola Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wśród uczestników uroczystości pogrzebowych Damiana Sobola jest ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa. Uważamy czyn pana Damiana za bohaterski. Widział, gdzie idzie, widział, jaka jest sytuacja i czego potrzebują cywilni ludzie, którzy przez prawie 6 miesięcy byli narażani na głód, pragnienie, zamordowanie bez żadnego powodu. Tylko dla zabijania przez rząd izraelski - zapewniał na początku kwietnia w wywiadzie dla RMF FM. Upamiętnimy tych, którzy nieśli pomoc Palestyńczykom. Nie wiem, czy to będzie pomnik, czy ulica, ale zrobimy to - powiedział dyplomata.

Ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa / Darek Delmanowicz / PAP

Do Przemyśla przyjechał również założyciel World Central Kitchen - Jose Andres, znany szef kuchni i restaurator.

Jose Andres / Darek Delmanowicz / PAP

7 osób zginęło w ataku na konwój humanitarny

Do ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen, której wolontariuszem był Damian Soból, doszło 1 kwietnia. Konwój został ostrzelany z powietrza w nadmorskim mieście Dajr al-Balah położonym w centralnej części Strefy Gazy. Zginęło siedem osób. Wśród ofiar byli też obywatele Australii i Wielkiej Brytanii, jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim oraz palestyński kierowca.

"Ci, którzy zaakceptowali atak, byli przekonani, że ich celem są uzbrojeni hamasowcy, a nie wolontariusze WCK. Uderzenie w konwój z pomocą humanitarną to ogromna pomyłka, wynikająca z błędnego rozpoznania, ze złych decyzji. Atak był niezgodny z procedurami" - napisano w konkluzjach raportu Izraelskich Sił Obrony po ataku na konwój.

"Gdy samochody wyjechały z magazynu, w którym załadowano na nie pomoc żywnościową, jeden z dowódców akcji omyłkowo założył, że w samochodach towarzyszących konwojowi znajdują się terroryści z Hamasu. Nasze siły nie rozpoznały samochodów jako samochody WCK, w wyniku czego doszło do ataku, który skutkował śmiercią siedmiu niewinnych osób. Ten atak został przeprowadzony z pogwałceniem standardów" - wyjaśniono w komunikacie.

W związku z ustaleniami tego śledztwa oficjalną naganę otrzymał szef Południowego Dowództwa izraelskiej armii generał Jaron Finkelman, dowódca 162. dywizji generał Icik Kohen i dowódca brygady Nachal pułkownik Jair Cukerman. Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Herci Halewi zdymisjonował ponadto szefa sztabu brygady Nachal pułkownika Nochi Mendela i jeszcze jednego wyższego oficera tej jednostki.

"Pomoc wolontariuszy pozwala przeżyć wielkiej ilości ludzi"

Krzysztof Płomiński - były ambasador RP w w Iraku i Arabii Saudyjskiej mówił dziś w RMF FM , że Damian Soból może być dla nas "symbolem tego, że nie można stać z opuszczonymi rękami w sytuacji, kiedy na świecie zachodzą wydarzenia dramatyczne".

Pomoc oferowana ze strony wolontariuszy, organizacji pozarządowych pozwala przeżyć wielkiej ilości ludzi, a z drugiej strony budzi pewną solidarność, sympatię, a przede wszystkim zrozumienie i świadomość, że to, co się dzieje bardzo często w odległych regionach świata, ma również dla nas znaczenie - analizował dyplomata.