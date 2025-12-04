​Zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią został wydłużony o 90 dni - rozporządzenie wejdzie w życie od piątku i będzie obowiązywać do 5 marca 2026 r. Chodzi o odcinek granicy o długości 78,29 km. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uzasadniając przedłużenie zakazu, wskazało, że Polska znajduje się w "bezprecedensowej sytuacji", w której konieczne jest podjęcie rozwiązań niestandardowych i adekwatnych do skali zagrożenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press / East News

Zakaz przedłużony o kolejne 90 dni

Zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i dotyczy obszaru przylegającego do granicy polsko-białoruskiej.

Od piątku będzie obowiązywać rozporządzenie przedłużające go o 90 dni. Będzie obowiązywać do 5 marca 2026 r.

Strefa objęta ograniczeniem będzie obejmowała odcinek granicy o długości 78,29 km, położony w zasięgu terytorialnym placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Na odcinku 59,24 km obszar objęty zakazem będzie obejmował 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku 15,26 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa jest szersza i wyniesie ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,79 km jej szerokość w głąb kraju wyniesie ok. 4 km.

Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były możliwie najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów, czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

Sytuacja na granicy z Białorusią

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzasadniając przedłużenie strefy buforowej, wskazywało, że Polska znajduje się w "bezprecedensowej sytuacji, w której nielegalna migracja jest wykorzystywana jako narzędzie wywierania presji na suwerenne państwo". Dlatego też konieczne jest podjęcie niestandardowych i adekwatnych do skali zagrożenia rozwiązań.

"Proponowane działanie wynika nie tylko z utrzymującej się presji migracyjnej, ale także związane jest z koniecznością zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie nadgranicznej, potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy, pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP realizujących zadania służbowe na granicy państwowej" - przekazał resort.

Jak poinformowało MSWiA, od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 4,6 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią.

"To spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. 14 listopada oraz od 17 do 19 listopada na granicy nie odnotowano żadnych prób jej nielegalnego przekroczenia" - poinformowało ministerstwo.

Od września w rejonie granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 40 osób organizujących lub pomagających w przemycie.