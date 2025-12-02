Białostocki sąd skazał dwóch młodych kierowców, którzy urządzili nielegalny wyścig ulicami miasta. Mężczyźni jechali samochodami marki BMW z prędkością sięgającą nawet 314 km/h, podczas gdy dozwolona prędkość wynosiła tam 70 km/h, a miejscami 50 km/h. Obaj zostali ukarani grzywnami po 10 tysięcy złotych oraz trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów.

Dwaj kierowcy ukarani za szaleńczą jazdę ulicami Białegostoku

Dwaj kierowcy zostali skazani przez białostocki sąd za nielegalny wyścig ulicami miasta z prędkością sięgającą 314 km/h.

Otrzymali po 10 tys. zł grzywny i trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów; wyrok jest nieprawomocny.

Sąd uznał, że ich zachowanie było skrajnie niebezpieczne i miało na celu popisanie się w internecie.

Do szaleńczego rajdu doszło w nocy 12 czerwca 2024 r.

Pojazdy jadące z ogromną prędkością zostały zarejestrowane na ulicach stanowiących tzw. śródmiejską obwodnicę miasta - Ciołkowskiego i alei Niepodległości.

Policja ustaliła tożsamość kierowców (28- i 34-latka) na podstawie nagrania z internetu. Jeden - według zarzutów - jechał ze średnią prędkością 143 km/h, a odcinkowo ponad 314 km/h, drugi - ze średnią prędkością od 143 km/h do 165 km/h, a odcinkowo - ponad 286 km/h. Pierwszemu z nich policja zarzucała również kierowanie autem bez uprawnień.

Obaj mężczyźni nie przyznali się do zarzutów. Jeden z nich w śledztwie mówił, że autem jechał nie on, ale jego ojciec, który wtedy czasowo był w Polsce, a na stałe mieszka w Serbii.

Sąd uznał ich za winnych. Kluczowym dowodem była opinia biegłego, który przeanalizował relację live z portalu społecznościowego.

Obrońcy próbowali podważyć ustalenia, sugerując możliwy tuning aut, jednak sąd uznał, że nie miało to znaczenia wobec rażącego przekroczenia prędkości.

Sąd uznał też za niewiarygodne, chaotyczne i niespójne zeznania ojca jednego z obwinionych, który rzekomo miał być kierowcą jednego z samochodów.

Sędzia oceniła, że nieodpowiedzialni kierowcy chcieli popisać się i zaistnieć w internecie, a ich zachowanie na drodze było bardzo niebezpieczne nie tylko dla nich samych, ale też innych osób.

Wyrok nie jest prawomocny.