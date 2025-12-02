Policjanci z województwa podlaskiego rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. Zatrzymano 12 osób, a funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 31 kilogramów środków odurzających o czarnorynkowej wartości blisko 1,54 mln złotych. Osiem osób trafiło do tymczasowego aresztu.

Podlaska policja przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w grupę przestępczą działającą na terenie Białegostoku i okolic.

Funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w tym kobiety i mężczyzn, podejrzanych o handel narkotykami oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Osiem osób usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej, z czego cztery w grupie o charakterze zbrojnym.

Szczegóły akcji i zabezpieczone narkotyki

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli ponad 31 kilogramów narkotyków, w tym amfetaminę, 3-CMC, kokainę oraz ziele konopi.

W jednym z mieszkań funkcjonariusze znaleźli blisko 420 gramów amfetaminy, 60 gramów 3-CMC i ponad 14 gramów konopi. W innym miejscu zabezpieczono ponad 25 kilogramów amfetaminy, blisko 5 kilogramów 3-CMC, ponad 5 gramów kokainy, 800 gramów konopi, litr płynnej amfetaminy oraz broń palną i amunicję.

Czarnorynkową wartość przejętych narkotyków oszacowano na ponad półtora miliona złotych.



Decyzją sądu osiem osób zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Za udział w handlu narkotykami i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im do 15 lat więzienia.

Policja zabezpieczyła również mienie o wartości 60 tysięcy złotych.