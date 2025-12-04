Sąd Okręgowy w Suwałkach obniżył z 15 do 12 lat karę więzienia dla 21-letniego mężczyzny, który został uznany za winnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W tragicznym zdarzeniu zginęła 19-latka, która była w ósmym miesiącu ciąży. Wyrok jest prawomocny.

12 lat więzienia dla sprawcy wypadku drogowego, w którym zginęła kobieta w ciąży / Artur Reszko / PAP

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do tragicznego wypadku doszło 30 września 2024 roku w miejscowości Kolonie Lipsk niedaleko Augustowa (Podlaskie). Około północy czterech znajomych wybrało się na przejażdżkę dwoma samochodami.

Obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu. 20-letni wówczas kierujący audi podczas wyprzedzania volkswagena nie zachował należytej ostrożności i nie zapanował nad pojazdem.

W wyniku zderzenia obu aut audi zjechało na lewe pobocze i dachowało. 19-letnia pasażerka, będąca w zaawansowanej ciąży, została przewieziona do szpitala, jednak jej życia ani życia nienarodzonego dziecka nie udało się uratować.

Wyrok i apelacja obrońcy

W czerwcu 2025 roku sąd w Augustowie skazał kierowcę na 15 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nakazał zapłatę 40 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W chwili wypadku mężczyzna miał już trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Obrońca skazanego złożył apelację, argumentując, że kara jest niewspółmierna do czynu. Sąd Okręgowy w Suwałkach rozpatrzył odwołanie i zdecydował się obniżyć wyrok do 12 lat pozbawienia wolności.

Uzasadnienie sądu

Sędzia Jacek Sowul w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że dowody jednoznacznie wskazują na winę oskarżonego.

Orzeczona przez sąd pierwszej instancji kara łączna 15 lat pozbawienia wolności jest jednak dotknięta wadą nadmiernej surowości – powiedział sędzia Sowul.

Zaznaczył również, że przestępstwo miało charakter nieumyślny, a kara powinna być miarkowana z uwzględnieniem tego faktu.

Okolicznością łagodzącą jest młody wiek mężczyzny, dlatego obniżył mu karę do 12 lat więzienia. Zaznaczył, że to też bardzo surowa kara – dodał sędzia. Wyrok jest prawomocny.