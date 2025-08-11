Do tragicznego wypadku doszło na autostradzie A1 w rejonie Pelplina (pow. tczewski, woj. pomorskie). Zderzyły się tam trzy ciężarówki i bus; dwa pojazdy stanęły w płomieniach. Służby informują o jednej ofierze śmiertelnej.

Jak poinformował reportera RMF FM Stanisława Pawłowskiego kpt. Konrad Majewski z PSP Tczew, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku o godzinie 18:26.

Do zdarzenia doszło na 42. km autostrady A1 w kierunku Łodzi. Zderzyły się tam cztery pojazdy - trzy samochody ciężarowe i bus. Czarne gęste kłeby dymu widać było z wielu kilometrów.

Dwie ciężarówki stanęły w płomieniach. Na razie wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej tragicznego wypadku i dwóch osobach rannych.

Do akcji zadysponowano 10 zastępów straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego.

Droga w kierunku Łodzi, jak i Gdańska jest całkowicie zablokowana.

Objazd wyznaczono przez węzeł Pelplin, krajową 91 i węzeł Kopytkowo.

