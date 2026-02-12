"Pracujemy nad planem B" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Tomasz Trela, pytany, czy rządzący przygotowują się na ewentualne weto prezydenta ws. ustawy wprowadzającej program SAFE. Polityk stwierdził, że opór obozu prawicowego wobec programu unijnych pożyczek na zbrojenia jest wyrazem tego, że "boi się on Donalda Trumpa", a jednocześnie jest "wyznawcą trumpizmu". "Uważam, że Donald Trump jest przykrym epizodem w historii współpracy polsko-amerykańskiej" – powiedział Trela. Gość Magdy Sakowskiej przekonywał, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie może złożyć dziś ankiety bezpieczeństwa.

Wideo youtube

Tomasz Trela mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że prezydent Karol Nawrocki "szuka gruntu", by zawetować ustawę ws. programu SAFE. Miałoby o tym świadczyć jego wystąpienie w trakcie środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a także "wściekłość polityków PiS", jaką zdaniem Treli mieli oni okazać na połączonych komisjach obrony narodowej i finansów publicznych.

Gość Magdy Sakowskiej nie chciał powiedzieć, jaki będzie plan B rządu, jeśli do weta dojdzie, ale stwierdził, że rząd nad nim pracuje.

Jego zdaniem wątpliwości PiS-u ws. programu SAFE wynikają ze złośliwości politycznej i tego, "co powie Donald Trump, skoro my gros z tych pieniędzy chcemy przeznaczyć na inwestycje w przemysł polski, a nie będziemy np. kupować sprzętu w Stanach Zjednoczonych". Sugeruję, że oni (PiS) boją się Donalda Trumpa i są wyznawcami trumpizmu, i co powie Donald Trump, oni traktują jako prawdę objawioną - powiedział Trela.

Poseł Lewicy uważa, że Amerykanie chcieliby nas sobie podporządkować. Jako dowód przedstawił wypowiedź ambasadora Toma Rose’a, który stwierdził, iż zrywa kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Zdaniem Treli, miał to być dla nas bodziec do zmiany marszałka.

Nie z nami te numery, nikt nam nie będzie dyktował, kto jest marszałkiem polskiego Sejmu - zapewnił.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Tomasz Trela / Michał Dukaczewski / RMF FM