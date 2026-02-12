Niecodzienna historia z południa Włoch. Mieszkaniec Apulii przez nieuwagę wyrzucił do śmieci blaszane pudełko z 20 sztabkami złota o wartości 120 tysięcy euro. Jednak dzięki szybkiej interwencji karabinierów udało się odzyskać cenny skarb z wysypiska.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Torre Lapillo w prowincji Lecce. 57-letni mieszkaniec tej miejscowości przez przypadek wyrzucił do pojemnika na śmieci blaszane pudełko, w którym przechowywał 20 sztabek złota. Mężczyzna przez lata regularnie kupował kolejne sztabki, gromadząc majątek wart 120 tysięcy euro.

Poszukiwania na wysypisku

Dopiero następnego dnia właściciel zorientował się, że razem z odpadkami wyrzucił swój złoty skarb. Zdesperowany zgłosił się na posterunek karabinierów i opowiedział o całej sytuacji. Funkcjonariusze, chcąc upewnić się co do prawdziwości historii, przejrzeli nagrania z monitoringu, które potwierdziły wersję mężczyzny.

Karabinierzy ustalili, że zawartość kontenerów została już przewieziona na wysypisko w pobliskiej miejscowości Ugento. Rozpoczęto tam intensywne poszukiwania. Dzięki zaangażowaniu służb udało się odnaleźć blaszane pudełko wraz z całą zawartością.