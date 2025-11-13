Polska tworzy drugą barierę na granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Rozpoczęto już zwożenie materiałów na pas drogi granicznej.
- Polska rozpoczęła budowę drugiej bariery na granicy z Białorusią w województwie podlaskim, zwożąc już materiały na miejsce.
- Nowa zapora to 4-metrowy płot z siatki z dodatkowymi dwoma zwojami drutu kolczastego, mający zatrzymywać migrantów, którzy pokonali pierwszy, 5-metrowy płot.
- Montaż ogrodzenia przez wojska inżynieryjne ruszy w najbliższych dniach, a zakończenie prac planowane jest na koniec stycznia lub najpóźniej na początek wiosny.
Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, drugą barierą będzie płot z siatki o wysokości 4 metrów, usytuowany przy drodze biegnącej wzdłuż granicznej, metalowej bariery.
Obok niego będą jeszcze dwa zdroje drutu kolczastego.
Nowa konstrukcja ma skutecznie zatrzymywać tych migrantów, którym udało się przekroczyć 5-metrowy płot. Ma też umożliwić strażnikom granicznym podejmowanie interwencji wobec nich.
Montaż nowej zapory rozpocznie się w najbliższych dniach. Ogrodzenie mają budować żołnierze wojsk inżynieryjnych.
Zakończenie prac planowane jest na koniec stycznia, a na pewno płot powstanie do początku wiosny.
W tym roku, do 11 listopada, na Podlasiu nie udało się złapać 1428 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to co najmniej 5015 osób.
Pierwszy płot graniczny na granicy polsko-białoruskiej to stalowa zapora zbudowana przez Polskę w odpowiedzi na kryzys migracyjny, który nasilił się w 2021 roku. Budowa ogrodzenia rozpoczęła się w styczniu 2022 roku i została ukończona latem tego samego roku. Jego długość wynosi ok. 186 km, a wysokość 5,5 metra (w tym 5 metrów stalowej konstrukcji i 0,5 metra zwojów drutu kolczastego na górze). Dodatkowo zainstalowano kamery, czujniki ruchu i termowizję.
W czasie rządów obecnej ekipy konstrukcja została zmodernizowana o dodatkowe zabezpieczenia.
Budowa płotu była krytykowana przez organizacje humanitarne i część ówczesnej opozycji, które wskazywały na trudną sytuację migrantów oraz kwestie środowiskowe (przebieg przez Puszczę Białowieską). Rząd argumentował, że zapora jest niezbędna dla bezpieczeństwa państwa.