Polska tworzy drugą barierę na granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Rozpoczęto już zwożenie materiałów na pas drogi granicznej.

Polska buduje drugi płot przy granicy z Białorusią w woj. podlaskim (Zdjęcie ilustracyjne) / Piotr Molecki / East News

Polska rozpoczęła budowę drugiej bariery na granicy z Białorusią w województwie podlaskim, zwożąc już materiały na miejsce.

Nowa zapora to 4-metrowy płot z siatki z dodatkowymi dwoma zwojami drutu kolczastego, mający zatrzymywać migrantów, którzy pokonali pierwszy, 5-metrowy płot.

Montaż ogrodzenia przez wojska inżynieryjne ruszy w najbliższych dniach, a zakończenie prac planowane jest na koniec stycznia lub najpóźniej na początek wiosny.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, drugą barierą będzie płot z siatki o wysokości 4 metrów, usytuowany przy drodze biegnącej wzdłuż granicznej, metalowej bariery.

Obok niego będą jeszcze dwa zdroje drutu kolczastego.

Nowa konstrukcja ma skutecznie zatrzymywać tych migrantów, którym udało się przekroczyć 5-metrowy płot. Ma też umożliwić strażnikom granicznym podejmowanie interwencji wobec nich.

Kiedy powstanie dodatkowa zapora?

Montaż nowej zapory rozpocznie się w najbliższych dniach. Ogrodzenie mają budować żołnierze wojsk inżynieryjnych.

Zakończenie prac planowane jest na koniec stycznia, a na pewno płot powstanie do początku wiosny.

W tym roku, do 11 listopada, na Podlasiu nie udało się złapać 1428 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to co najmniej 5015 osób.

Płot odpowiedzią na kryzys migracyjny

Pierwszy płot graniczny na granicy polsko-białoruskiej to stalowa zapora zbudowana przez Polskę w odpowiedzi na kryzys migracyjny, który nasilił się w 2021 roku. Budowa ogrodzenia rozpoczęła się w styczniu 2022 roku i została ukończona latem tego samego roku. Jego długość wynosi ok. 186 km, a wysokość 5,5 metra (w tym 5 metrów stalowej konstrukcji i 0,5 metra zwojów drutu kolczastego na górze). Dodatkowo zainstalowano kamery, czujniki ruchu i termowizję.

W czasie rządów obecnej ekipy konstrukcja została zmodernizowana o dodatkowe zabezpieczenia.

Budowa płotu była krytykowana przez organizacje humanitarne i część ówczesnej opozycji, które wskazywały na trudną sytuację migrantów oraz kwestie środowiskowe (przebieg przez Puszczę Białowieską). Rząd argumentował, że zapora jest niezbędna dla bezpieczeństwa państwa.