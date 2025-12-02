​Funkcjonariusze Straży Granicznej w Sosnowcu zatrzymali osiem osób podejrzanych o udział w ukraińsko-polskiej grupie przestępczej. Ta zajmowała się legalizowaniem pobytu cudzoziemców w Polsce wbrew obowiązującym przepisom. Podejrzani mieli m.in. pośredniczyć w tworzeniu fałszywej dokumentacji.

Służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą. Przestępcy działali m.in. na terenie Polski / Śląski Oddział Straży Granicznej / Straż Graniczna

Więcej aktualnych informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Dwóch Polaków i sześciu Ukraińców w rękach SG

Strażnicy graniczni, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury sześciu obywateli Ukrainy i dwóch Polaków, o czym we wtorek przedstawiciele śląskiego oddziału Straży Granicznej.

Wideo youtube

Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego umożliwiania lub ułatwiania innym osobom pobytu na terenie Polski.

Komunikat SG: Grupa działała na terenie trzech państw

Jak podkreśla straż graniczna, sprawa swój początek miała pod koniec września 2024 roku. "Osoby zaangażowane w przestępczy proceder, w celu uzyskania tytułów pobytowych dla obywateli krajów pochodzących m.in. z Ameryki Łacińskiej, Azji oraz Europy Wschodniej, pośredniczyły w tworzeniu fałszywej dokumentacji pracowniczej, która poświadczała nieprawdę" - podała SG w opublikowanym komunikacie.

Chodzi m.in. o orzeczenia lekarskie, wyniki badań przeprowadzanych do celów sanitarno-epidemiologicznych, legitymacje studenckie, a także zaświadczenia o podjęciu lub kontynuacji nauki przez cudzoziemców.

Według prowadzących postępowanie, grupa działała na terytorium Polski, Litwy oraz Rumunii. W ramach wykonanych czynności zabezpieczono kilkanaście komputerów, nośniki danych, kilka tysięcy sztuk dokumentacji firmowej związanej z powierzaniem pracy cudzoziemcom, kilka tysięcy sztuk orzeczeń lekarskich dotyczących braku przeciwwskazań do podjęcia pracy wraz z orzeczeniami lekarskimi z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych, a także pieczęci firmowe oraz imienne.

Na poczet przyszłych kar dotychczas zabezpieczono gotówkę w różnej walucie o wartości ponad 160 tys. zł oraz pojazdy osobowe. Jeden z podejrzanych - obywatel Ukrainy - został aresztowany na trzy miesiące. Wobec innych natomiast zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się pozostałymi podejrzanymi i poręczenia majątkowego. Muszą też każdorazowo informować o zamiarze wyjazdu za granicę.

Straż graniczna zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy.