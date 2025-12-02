Rosjaninowi Michaiłowi Mirgorodskiemu postawiono pięć zarzutów dotyczących utworzenia, kierowania i finansowania siatki szpiegowskiej w Polsce - informuje Prokuratura Krajowa. Mężczyzna nie przebywa w Polsce, dlatego wydano za nim list gończy. Sprawa dotyczy prowadzonego od marca 2023 r. śledztwa ws. działalności na rzecz rosyjskich służb specjalnych zorganizowanej grupy przestępczej, składającej się z co najmniej 30 osób. W Polsce mieli nie tylko szpiegować, ale też prowadzić działania sabotażowo-dywersyjne i propagandowe.

Mężczyzna na Telegramie miał organizować siatkę szpiegowską / Policja / Shutterstock

Z ustaleń śledczych wynika, że 28-latek koordynował działalność grupy, wydawał jej polecenia oraz nadzorował aktywność szpiegowską.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podaje, że Rosjanin jest podejrzany o to, że będąc w Rosji i działając na rzecz V Służby Informacji Operacyjnych i Kontaktów Międzynarodowych Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, korzystając z aplikacji Telegram:

założył, a następnie kierował składającą się z co najmniej 30 osób, działającą na terytorium RP, zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze terrorystycznym, której działania były wymierzone w Polskę;

organizował działalność obcego wywiadu, skierowaną przeciwko RP, poprzez założenie zorganizowanej grupy przestępczej, a następnie kierował nią;

nakłaniał członków grupy do sprowadzenia na terytorium RP katastrofy w ruchu lądowym, poprzez wykolejanie pociągów transportujących sprzęt wojskowy i humanitarny dla Ukrainy;

nakłaniał członków grupy do popełnienia przestępstw polegających na pobiciach przebywających na terytorium RP obywateli Ukrainy oraz Białorusi, a także dokonywania zniszczeń i podpaleń należącego do nich mienia.

List gończy

Mirgorodski nie przebywa obecnie w Polsce. Z tego powodu nie udało się go zatrzymać, a prokurator nie mógł przeprowadzić z jego udziałem czynności procesowych, w tym ogłosić mu zarzutów. W sierpniu 2025 roku prokurator złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wniosek o tymczasowe aresztowanie Mirgorodskiego. Sąd przychylił się do tego wniosku.

W związku z tym prokurator wydał za podejrzanym list gończy i podjął działania mające na celu rozpoczęcie międzynarodowych poszukiwań z wykorzystaniem tzw. czerwonej noty Interpolu.

Śledztwo od 2023 roku

W związku ze śledztwem prowadzonym przez prokuratora z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, w czerwcu i w lipcu 2023 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali łącznie 16 osób.

Chodzi o 12 obywateli Ukrainy, 3 obywateli Białorusi, 1 obywatela Federacji Rosyjskiej, którym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. Wszyscy przyznali się i złożyli obszerne wyjaśnienia.

W listopadzie 2023 r. prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko wszystkim 16 osobom. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał oskarżonych na kary do 6 lat pozbawienia wolności.

Teraz śledztwo prowadzone jest przeciwko ośmiu osobom. Podejrzani o działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej to 3 obywatele Białorusi, 2 obywateli Rosji (w tym Michaił Mirgorodski) i po jednym obywatelu Ukrainy, Polski i Litwy. Prokuratura zaznacza że większości z tych osób nie udało się ogłosić zarzutów, ponieważ nie przebywają w Polsce.