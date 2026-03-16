Od 16 marca do 16 kwietnia mieszkańcy Białegostoku mogą zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Miasto przeznaczyło na ten cel 15 milionów złotych – poinformował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podczas konferencji prasowej w Centrum Aktywności Społecznej.

To już 14. edycja budżetu obywatelskiego w stolicy Podlasia. Dotychczas, dzięki tej inicjatywie, zrealizowano 273 projekty spośród 333 wybranych przez mieszkańców, na które wydano łącznie 112 mln zł.

W tegorocznej edycji 8 mln zł trafi na projekty ogólnomiejskie, 4 mln zł na osiedlowe, a 3 mln zł na szkolne. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego może wynieść 3 mln zł, natomiast osiedlowego i szkolnego - 1,5 mln zł.

Zgłoszone propozycje będą weryfikowane do 4 września. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania zostanie ogłoszona tego samego dnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 24 września - 7 października 2026 r., a wyniki poznamy do 6 listopada.

Projekty można zgłaszać przez specjalną stronę internetową: TUTAJ .

Chcesz napisać projekt, ale nie wiesz, jak? Możesz otrzymać pomoc

Wiceprezydent Rafał Rudnicki podkreślił, że każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów, pod warunkiem uzyskania poparcia dwóch innych osób. Dla zainteresowanych przygotowano maratony pisania projektów z udziałem urzędników - odbędą się one 26 marca i 8 kwietnia w Centrum Aktywności Społecznej.

Urzędnicy pomogą w zagadnieniach dotyczących geodezji czy ekonomii projektu.

Nowością w tej edycji jest elektroniczny generator wniosków, który ułatwi przygotowanie projektów, m.in. dzięki dostępowi do map geodezyjnych. Aby z niego skorzystać, należy założyć konto i zalogować się do systemu.

Wprowadzono także ograniczenia w części budżetu przeznaczonej dla szkół: placówki, które w jednej z trzech ostatnich edycji otrzymały wsparcie na projekty inwestycyjne, nie mogą zgłaszać kolejnych takich propozycji.

Dodatkowo każda szkoła może zgłosić tylko jeden projekt.