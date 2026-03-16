Od 16 marca do 16 kwietnia mieszkańcy Białegostoku mogą zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Miasto przeznaczyło na ten cel 15 milionów złotych – poinformował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podczas konferencji prasowej w Centrum Aktywności Społecznej.
To już 14. edycja budżetu obywatelskiego w stolicy Podlasia. Dotychczas, dzięki tej inicjatywie, zrealizowano 273 projekty spośród 333 wybranych przez mieszkańców, na które wydano łącznie 112 mln zł.
W tegorocznej edycji 8 mln zł trafi na projekty ogólnomiejskie, 4 mln zł na osiedlowe, a 3 mln zł na szkolne. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego może wynieść 3 mln zł, natomiast osiedlowego i szkolnego - 1,5 mln zł.
Zgłoszone propozycje będą weryfikowane do 4 września. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania zostanie ogłoszona tego samego dnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 24 września - 7 października 2026 r., a wyniki poznamy do 6 listopada.
Projekty można zgłaszać przez specjalną stronę internetową: TUTAJ.
Wiceprezydent Rafał Rudnicki podkreślił, że każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów, pod warunkiem uzyskania poparcia dwóch innych osób. Dla zainteresowanych przygotowano maratony pisania projektów z udziałem urzędników - odbędą się one 26 marca i 8 kwietnia w Centrum Aktywności Społecznej.
Urzędnicy pomogą w zagadnieniach dotyczących geodezji czy ekonomii projektu.
Nowością w tej edycji jest elektroniczny generator wniosków, który ułatwi przygotowanie projektów, m.in. dzięki dostępowi do map geodezyjnych. Aby z niego skorzystać, należy założyć konto i zalogować się do systemu.
Wprowadzono także ograniczenia w części budżetu przeznaczonej dla szkół: placówki, które w jednej z trzech ostatnich edycji otrzymały wsparcie na projekty inwestycyjne, nie mogą zgłaszać kolejnych takich propozycji.
Dodatkowo każda szkoła może zgłosić tylko jeden projekt.