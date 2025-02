Mężczyznę posiadającego pornografię dziecięcą; kolejnego, poszukiwanego za zabójstwo, a także kobietę, ktora miała dopuścić się oszustwa - te osoby zatrzymali białostoccy "łowcy cieni", czyli funkcjonariusze ze specjalnego policyjnego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. O akcji na Podlasiu poinformowano we wtorek.

Funkcjonariusze CBŚP, zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W poniedziałek mundurowi, którzy na co dzień specjalizują się w poszukiwaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania, zatrzymali trzy osoby poszukiwane.

We wtorek poinformowano, że pierwszy to 49-latek z powiatu wysokomazowieckiego. Mężczyzna poszukiwany był przez Sąd Okręgowy w Białymstoku za zabójstwo oraz rozbój. 49-latek już wcześniej odbył prawie 25 lat zasądzonego wyroku i został zwolniony. Po zażaleniu prokuratora mężczyzna miał natomiast wrócić do zakładu karnego, by dokończyć zasądzoną karę 609 dni pozbawienia wolności. Wiedząc to chciał jednak tego uniknąć i dlatego ukrywał się.

Tego samego dnia "łowcy cieni" zatrzymali 36-latka poszukiwanego za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Jak ustalili kryminalni, mężczyzna w ciągu dnia nie wychodził z domu i nie otwierał drzwi. Ostatecznie został zatrzymany w miejscu pracy na nocnej zmianie.

36-latek zupełnie nie spodziewał się zatrzymania przez mundurowych. Teraz najbliższe 2 lata spędzi w więzieniu.

"Wpadła" też kobieta poszukiwana listem gończym za oszustwo. 30-latka z powiatu sokólskiego również trafiła do aresztu śledczego w Białymstoku.