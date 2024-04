Ledwo kilkanaście godzin zostało kandydatom na radnych i włodarzy miast na przekonanie do siebie wyborców. To samo dotyczy wspierających ich polityków ze wspierających ich komitetów wyborczych. Także ich zaangażowanie w wyścig wyborczy tuż przed ciszą wyborczą rzuca się w oczy. W niektórych przypadkach zwraca też uwagę forma działania.

Obwodowa komisja wyborcza w Urzędzie Miejskim w Dubiecku / Darek Delmanowicz / PAP

Najbardziej mobilni

Kampanijne plany działań najważniejszych komitetów i kandydatów na dziś zajmują kilka stron gęstych notatek. Szczególną uwagę zwraca w nich aktywność Krzysztofa Bosaka i Szymona Hołowni. Ich kulminacją może być popołudniowe spotkanie w Białymstoku, gdzie o 17:30 marszałek Sejmu i szef Polski 2050 ma na rynku w towarzystwie jej lokalnych kandydatów wypiekać chleb dla mieszkańców miasta, a lider Konfederacji o 18:00 będzie konwencją kończył kampanię swojego ugrupowania. Obaj panowie będą wtedy mieli za sobą kilkusetkilometrowe podróże.

Marszruty liderów

Plan Bosaka na dziś zaczynał się w Warszawie o 8:30 konferencją podsumowującą kampanię Przemysława Wiplera, przed 11:00 wicemarszałek Sejmu miał się spotkać z rolnikami w Czerwonce Liwskiej, o 14:00 ma konferencję w Siedlcach i stamtąd na 18:00 ma dojechać do Białegostoku.

A tymczasowo występujący tam właśnie wtedy na rynku w charakterze piekarza Szymon Hołownia dotrze do Białegostoku po zaczętej o 10:00 konferencji w Zamościu i spotkaniu kandydatów Trzeciej Drogi z przedsiębiorcami w Puławach o 13:00. Marszałek skończy dzień wspólnym z liderem PSL podsumowaniem kampanii w Łomży o 21:00.

Nie tylko wypieki

Niebanalne sposoby na zwrócenie na siebie uwagi znajdują inni. Łódzki lider Lewicy Tomasz Trela zaczął dzień jako kardiolog-cukiernik, prezentując wielki tort z banalną diagnozą "Serce mam po lewej". W obliczu nierokującej sukcesów kariery kardiologicznej jeszcze przed południem poseł Trela ma się przekwalifikować na specjalistę od przeprowadzek, organizując przed Urzędem Wojewódzkim tzw. event pod tytułem "Pakujemy Marszałka Województwa i cały PiS".

Innym nietypowym akcentem jest inauguracja kampanii, skierowanej personalnie do jednej osoby; Akcja Demokracja i Łódzkie Dziewuchy - Dziewuchom organizują przed Sejmem konferencję, na której żądają od marszałka Hołowni legalizacji i dekryminalizacji aborcji.

Z kolei kandydat na prezydenta Bytomia Artur Kamiński ostatni dzień kampanii poświęca złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez konkurenta - prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza.

Klasycznie choć nie zawsze w związku

Rafał Trzaskowski kilka godzin spędzi dziś na kilkukilometrowym spacerze po Warszawie, od placu Centralnego przez place Pięciu Rogów, Powstańców Warszawy, później Karową w dół na Powiśle i dalej kładką przez Wisłę. Spacer oczywiście podsumuje konferencją.

Nieopodal, na placu Hallera Stowarzyszenie KoLiber i Młodzież Wszechpolska z udziałem kandydatów PiS organizują konferencję "Goń z pomnika bolszewika!", czym zapewne starają się zaspokoić najpilniejsze dziś potrzeby mieszkańców stolicy.

W Poznaniu z kolei w kampanię samorządową nie wiedzieć czemu włączają się dyplomaci - szef MSZ Radosław Sikorski, minister ds. europejskich Adam Szłapka oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, skądinąd warszawianka.

Wybory lokalne ogólnopolsko

Poza wspieraniem kolegów znanymi twarzami politycy szczebla centralnego niewiele mają w kampanii do samorządów terytorialnych do zrobienia. Jedną z rzeczy, które jednak robić uwielbiają, jest organizowanie spotkań podsumowujących i hałaśliwych, zagrzewających do walki konwencji.

Najwcześniej, już o 17:00 konwencję samorządową w hali sportowej szkoły w Przysusze organizuje Prawo i Sprawiedliwość. Tam ma się pojawić prezes partii Jarosław Kaczyński.

O 17:30 swoją konwencję z udziałem Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego organizuje z kolei w hali sportowej na Pradze Południe Koalicja Obywatelska.

Konfederacja swoją konwencję zacznie o 18:00 w jednym z hoteli w Białymstoku, Lewica zamierza kończyć kampanię o 20:00, wiecem przed Pałacem Kultury i Nauki.

Najpóźniej, bo o 21:00 kampanię "live" podsumują w Łomży liderzy Trzeciej Drogi - Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniach z mieszkańcami Ryków i żołnierzami w Lublinie i Szymon Hołownia, którego dzisiejszy szlak opisaliśmy powyżej.

A potem nastanie wyborcza cisza.

/ Grafika RMF FM

