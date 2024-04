Prognoza na weekend

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie i południu wystąpią miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11-13 stopni na krańcach północnych kraju, około 18 stopni w centrum, do 20 stopni na południu. Wiał będzie na ogół umiarkowany i porywisty wiatr z zachodu. Nad morzem porywy wiatru mogą początkowo dochodzić do 60 km/h.

W niedzielę w całym kraju pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na wschodzie, około 22 stopni w centrum, do 27 stopni na zachodzie; chłodniej tylko w rejonie Helu, około 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Bardzo ciepły początek tygodnia

Poniedziałek ma być kontynuacją słonecznej i suchej pogody. Temperatura maksymalna od 20-21 stopni na krańcach północnych i Podhalu do 24 stopni w centrum i 27 stopni na zachodzie; jedynie w rejonie Helu chłodniej, około 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, na południowym zachodzie w porywach do 60 km/h, a na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, południowy.

We wtorek nadal sporo słońca i na ogół bez opadów, tylko na wybrzeżu może pojawić się gdzieniegdzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni; chłodniej jedynie miejscami nad morzem, około 16°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu lokalnie porywisty, południowy i południowo-wschodni.

Od środy więcej deszczu

W środę pojawi się więcej chmur i opadów deszczu, wschodnia połowa kraju jeszcze pogodna i bez opadów. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na krańcach południowo-zachodnich kraju i miejscami nad morzem, około 22 stopni w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, na zachodzie skręcający na północno-zachodni.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami padał będzie przelotny deszcz, zwłaszcza na południu kraju. W ciągu dnia na termometrach od 14 stopni nad samym morzem do 20 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół zachodni i północno-zachodni.