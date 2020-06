Dotąd w całym kraju odnotowaliśmy pojedyncze przypadki łamania ciszy wyborczej. Dotyczyły głównie zrywania plakatów oraz zaklejania twarzy kandydatów na prezydenta - poinformowała w sobotę PAP st. asp. Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak przekazała Szubska, od początku obowiązywania ciszy wyborczej policjanci w całym kraju odnotowali pierwsze przypadki łamania ciszy wyborczej związane ze zrywaniem plakatów i zaklejaniem twarzy kandydatów.

To pojedyncze przypadki, m.in. na Podlasiu, Katowicach i Warszawie - przekazała.

Przypomniała, że złamanie ciszy wyborczej jest wykroczeniem, za które może grozić grzywna, od 20 do 5 tys. zł.



Poinformowała również, że wszelkie naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać na policję. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie materiałów wyborczych, zwoływanie zgromadzeń, zrywanie plakatów, organizowanie pochodów i manifestacji oraz wygłaszanie przemówień - dodała.

Przypomnijmy, że do niedzieli do godz. 21. trwa cisza wyborcza. Nie można prowadzić kampanii wyborczej i nakłaniać do głosowania na określonych kandydatów na prezydenta.

Naruszenie lub złamanie ciszy wyborczej według polskiego prawa jest wykroczeniem zagrożonym grzywną (art. 498 Kodeksu wyborczego). Jej wysokość jest uregulowana w Kodeksie wykroczeń (art. 24) i może wynosić od 20 zł do 5 000 zł.

Za publikację sondaży przed zamknięciem lokali wyborczych grozi grzywna od 500 tys. zł do 1 mln zł.