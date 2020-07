Według sondażu late poll przeprowadzonego przez Ipsos, wzrasta przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim. W najnowszym badaniu głos na urzędującego prezydenta zdecydowało się oddać 50,8 procent wyborców, a na Rafała Trzaskowskiego 49,2 procent. To oznacza, że w stosunku do badania exit poll Duda zwiększył swoją przewagę nad konkurentem z 0,8 do 1,6 punktu procentowego.

- Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich wskazują na wygraną Andrzeja Dudy. Według badania late poll przeprowadzonego przez Ipsos dla trzech największych stacji telewizyjnych, w II turze wygrał Andrzej Duda uzyskując 50,8 procent poparcia. Tuż za nim uplasował się Rafał Trzaskowski uzyskując 49,2 procent.

- Według badania w II turze wyborów prezydenckich padł rekord frekwencji - do urn poszło 68,9 procent uprawnionych do głosowania. Dotychczas najlepszym wynikiem była II tura wyborów prezydenckich w 1995 roku : głosy oddało wówczas 68,23 procent wszystkich uprawnionych do tego Polaków.



Wynuki late poll oznaczają, że Andrzej Duda powiększył swoją przewagę nad Rafałem Trzaskowskim o 0,4 punkty procentowe.



Według badania Late poll przeprowadzonego przez Ipsos Andrzej Duda uzyskał 50,8 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 49,2 proc.



Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich z podziałem na województwa / RMF FM / RMF FM

Miałem nadzieję, że pan Rafał Trzaskowski przyjdzie i że będziemy mogli uścisnąć sobie dłoń - powiedział w niedzielę późnym wieczorem w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda.



Prezydent Duda podczas wieczoru wyborczego po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów zaprosił Rafała Trzaskowskiego wraz z małżonką do Pałacu Prezydenckiego na godz. 23. Chcę, żebyśmy podali sobie ręce i żeby ten uścisk dłoni zakończył tę kampanię - powiedział wówczas. Ten jednak nie przyjął zaproszenia.





Wyniki II tury wyborów prezydenta RP na terenie Wielkiej Brytanii będą znane najwcześniej w poniedziałek koło południa, ale możliwe jest, że będzie to nieco później - poinformowała PAP ambasada RP w Londynie.



Do udziału w wyborach na terenie Wielkiej Brytanii zarejestrowała się rekordowa ilość 183 tys. obywateli polskich, co stanowi jedną trzecią wszystkich wyborców zarejestrowanych za granicą. To także o ponad 50 tys. więcej niż w pierwszej turze.

Robert Kropiwnicki z PO Karol Pawłowicki / RMF FM

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska Karol Pawłowicki / RMF FM

Według nieoficjalnych informacji dziennikarzy RMF FM, do Państwowej Komisji Wyborczej spłynęło już 80 procent protokołów z Obwodowych Komisji Wyborczych.

Obóz rządzący powinien wyciągnąć wnioski z wyniku wyborów; arogancja, niekompetencja i wolty ideowo-programowe, które wykonał PiS nie cieszą się zaufaniem - stwierdził w niedzielę wieczorem Krzysztof Bosak, który był kandydatem Konfederacji na prezydenta w pierwszej turze wyborów.



Gdyby w Polsce była większa równowaga w mediach, myślę, że II tury w ogóle by nie było; sztab kandydata KO Rafała Trzaskowskiego czasami był bardziej w mediach niż w samym sztabie - ocenił szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, pytany o wyniki exit poll niedzielnych wyborów.



Czekamy na oficjalne wyniki głosowania, ale pełni optymizmu; głęboko wierzę, że będzie on pozytywny dla prezydenta Andrzeja Dudy - mówił po ogłoszeniu sondażu exit poll Ipsos wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.



Głęboko wierzę, że będzie on pozytywny dla prezydenta Andrzeja Dudy - dodał. Polityk zwrócił uwagę na bardzo wysoką frekwencję bliską 70 proc. Dziękował jednocześnie wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w wyborach.

Najniższą frekwencję, 64,2 proc., odnotowano w grupie wiekowej 60 lat i więcej. Jednak w porównaniu z I turą frekwencja wśród seniorów wzrosła aż o 8,1 pkt proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Najwyższa była frekwencja w grupie wiekowej 50-59 lat - 76,3 proc.



Budka w niedzielnej rozmowie z dziennikarzami porównywał, że ostateczny wynik wyborów prezydenckich będzie jak wynik rywalizacji w maratońskim biegu. "Wierzę w to, że finisz, te ostatnie metry, te godziny, kiedy będą schodziły wyniki będzie szczęśliwy dla Rafała Trzaskowskiego" - powiedział.



Szef PO dodał, że najbardziej smuci sposób organizacji wyborów prezydenckich za granicą przez polski rząd. "Minister spraw zagranicznych powinien podać się do dymisji" - ocenił. "Setki Polaków mówiły, że nie dostali kart do głosowania, mamy sygnały, że nawet w krajach, gdzie nie trzeba było wysyłać kart, one były wysyłane; (...) to jest wielka porażka państwa, porażka tego rządu i ministra spraw zagranicznych" - podkreślił Budka.

22:17 Większość wyborców Biedronia na Trzaskowskiego

Podobnie było w przypadku wyborców kandydata Lewicy Roberta Biedronia. 84,2 proc. z nich zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. 15,8 proc. z nich poparło Andrzeja Dudę.



76,7 proc. osób, które w I turze wyborów prezydenckich oddały głos na Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL), wybrały w II turze Rafała Trzaskowskiego. 23,3 proc. - na Andrzeja Dudę.



85,5 proc. osób, które w I turze wyborów prezydenckich poparło Szymona Hołownię (bezpartyjny), zagłosowało w II turze na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast 14,5 proc. oddało głos na Andrzeja Dudę.



Głosy wyborców Krzysztofa Bosaka w II turze wyborów prezydenckich rozłożyły się w podobny sposób na Andrzeja Dudę (51,5 proc.) i Rafała Trzaskowskiego (48,5 proc.).



Kolejna konferencja PKW odbędzie się po otrzymaniu wszystkich protokołów od obwodowych komisji.



22:05 Duda wygrywa wśród rolników, robotników czy bezrobotnych

Prezydent Andrzej Duda otrzymał większość głosów wśród rolników, robotników, osób bezrobotnych, emerytów i rencistów - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. Kandydata KO Rafała Trzaskowskiego poparli m.in. właściciele firm i pracownicy administracji.



Andrzej Duda otrzymał 81 proc. głosów oddanych przez rolników. Zwyciężył również wśród robotników - 65,9 proc., bezrobotnych - 65 proc. oraz emerytów i rencistów - 63,4 proc.



Rafał Trzaskowski uzyskał większość głosów właścicieli i współwłaścicieli firm (66,9 proc.) oraz dyrektorów, kierowników i specjalistów (68,1 proc.). Kandydata KO poparli również pracownicy administracji i usług (56,2 proc.), a także uczniowie i studenci (70,3 proc.).

Prezydent RP Andrzej Duda zwyciężył w drugiej turze polskich wyborów prezydenckich w USA, uzyskując 54,96 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał 45,04 proc. głosów.



Na Andrzeja Dudę zagłosowało 19 700 wyborców, a na Trzaskowskiego - 16 144.



Duda, kandydat PiS-u, zwyciężył w największych skupiskach Polonii - w okręgach konsularnych w Chicago oraz w Nowym Jorku. Trzaskowski wygrał w okręgach w Los Angeles, Waszyngtonie oraz Houston.



21:56 Trzaskowski wygrał w 9 województwach, Duda w 7

Kandydat KO Rafał Trzaskowski wygrał w dziewięciu województwach, a popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda w siedmiu.



Sondażowe wyniki wyborów w województwach / RMF FM / RMF FM

Według sondażu Trzaskowski zwyciężył w województwach: pomorskim (66,4 proc.), lubuskim (63,1 proc.), zachodniopomorskim (63,1 proc.), dolnośląskim (58,6 proc.), opolskim (55,6 proc.), w wielkopolskim (55,3 proc.), kujawsko-pomorskim (53,9 proc.), warmińsko-mazurskim (53,1 proc.), śląskim (52,3 proc.).



Duda wygrał w województwach: podkarpackim (72,6 proc. głosów), lubelskim (64,4 proc.), świętokrzyskim (63,4 proc.), podlaskim (60 proc.), łódzkim (57,1 proc.), małopolskim (57,2 proc.) i mazowieckim (51 proc.).

"Mówiliśmy, że będzie blisko - i jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężmy!" - ogłosił Rafał Trzaskowski w pierwszych słowach swego wystąpienia tuż po opublikowaniu wstępnych sondażowych wyników wyborów prezydenckich 2020. Jak wskazuje badanie Ipsos dla największych stacji telewizyjnych, kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 49,6 procent głosów, zaś prezydenta Andrzeja Dudę poparło 50,4 procent wyborców. Różnica między wynikami kandydatów - 0,8 punktu procentowego - mieści się w granicach błędu statystycznego. "Ta noc będzie nerwowa, ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy!" - mówił Trzaskowski.

21:48 Trzaskowski wygrywa wśród osób z wyższym wykształceniem

Prezydent Andrzej Duda zwyciężył wśród wyborców z wykształceniem od podstawowego do średniego włącznie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski miał przewagę tylko wśród osób z licencjatem i wyższym wykształceniem - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat.

21:44 Duda wygrywa na wsi, Trzaskowski w miastach

Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim na wsi, gdzie uzyskał 63,2 proc. głosów. Kandydat KO miał przewagę w małych, średnich i dużych miastach - wynika z sondażu IPSOS dla TVP, TVN i Polsat. Największe poparcie Trzaskowski uzyskał w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (66,5 proc. głosów).

21:42 Duda zaprosił Trzaskowskiego do Pałacu

"Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo popieramy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek" - powiedziała w czasie wieczoru wyborczego Kinga Duda, córka urzędującego prezydenta.



W czasie wieczoru wyborczego Andrzej Duda zaprosił na 23:00 do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego i jego małżonkę.

Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że prowadziliśmy tę kampanię; żałuję, że nie udało nam się spotkać, ale przeciwników politycznych trzeba również docenić - powiedział podczas wieczoru wyborczego Rafał Trzaskowski.

"Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężmy; wystarczy tylko policzyć głosy" - powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów prezydenckich.

Mówiliśmy o tym, że będzie blisko i jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy - powiedział po ogłoszeniu wyników sondażowych Trzaskowski. Wystarczy tylko policzyć głosy - dodał.

Gratuluję Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku, gratulacje z całego serca. Dziękuję również jego wyborcom za to, że wzięli udział, (w wyborach) że oddali głosy- powiedział na wieczorze wyborczym w Pułtusku Andrzej Duda, który w tegorocznych wyborach ubiega się o reelekcję.



Wygrać wybory prezydenckie przy 70 proc. frekwencji, to niebywała wiadomość, jestem wzruszony; taka frekwencja wystawia piękne świadectwo naszej demokracji - mówił prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku.



Dziękował rodakom, którzy poszli do wyborów. Taka frekwencja wystawia nam piękne świadectwo, wystawia piękne świadectwo naszej demokracji- dodał prezydent.

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,9 procent. To rekord w historii wyborów.

Wyniki II tury wyborów prezydenckich / RMF FM / RMF FM

21:00 Duda minimalnie przed Trzaskowskim

Znamy pierwsze, sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Według sondażu IPSOS dla trzech największych stacji telewizyjnych, w II turze wygrał Andrzej Duda uzyskując 50,4 procent poparcia. Tuż za nim uplasował się Rafał Trzaskowski uzyskując 49,6 procent.

Ok. 450 osób głosowało w Wilnie w wyborach prezydenta RP. Lokal wyborczy w polskiej ambasadzie zamknięto o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 20 w Polsce). "Wybory przebiegały spokojnie" - powiedział PAP Marian Sokalski, szef Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Wilnie.



Ok. 450 osób głosowało w Wilnie w wyborach prezydenta RP. Lokal wyborczy w polskiej ambasadzie zamknięto o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 20 w Polsce). "Wybory przebiegały spokojnie" - powiedział PAP Marian Sokalski, szef Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Wilnie.



Policjanci zatrzymali w niedzielę mieszkańca powiatu sochaczewskiego (Mazowieckie), który przekupił innego mężczyznę, by ten w zamian za określone korzyści materialne zagłosował w wyborach na wskazanego kandydata na prezydenta.





Podopieczny DPS w Iławie wyniósł kartę do głosowania, czym popełnił przestępstwo przeciwko wyborom. W Działdowie zniszczono 12 banerów o wartości 12 tys. zł - tego typu incydenty wyborcze odnotowała w niedzielę wieczorem warmińsko-mazurska policja.







46-letni mężczyzna odpowie przed sądem za to, że groził podłożeniem bomby w lokalu wyborczym w Słupi Koneckiej (świętokrzyskie). Na miejscu interweniowali policyjni pirotechnicy. Mężczyzna, obywatel Ukrainy, miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.



Blisko 40 incydentów wyborczych zanotowano do późnego popołudnia w woj. śląskim. To przede wszystkim wykroczenia związane z podejrzeniem niedozwolonej agitacji wyborczej. Policjanci prowadzą też postępowanie w sprawie przestępstwa znieważenia flagi państwowej.



Przewodniczący jednej ze szczecińskich komisji wyborczych, który przyjechał do pracy samochodem oznakowanym materiałami wyborczymi jednego z kandydatów został ukarany mandatem - poinformował PAP w niedzielę sędzia Robert Bury z Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie.



Spośród dużych miast najwyższą frekwencję wyborczą zanotowano do godz. 17 w Warszawie - 57,69 proc., Zielonej Górze - 57,24 proc. i Poznaniu - 55,8 proc. - poinformował w niedzielę po południu szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.



Najwyższa frekwencja wyborcza na godz. 17 była w województwie mazowieckim - 55,55 proc., drugie miejsce zajęło województwo małopolskie - 54,58 proc., a trzecie łódzkie - 52,96 proc. - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.



Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na godz. 17 wyniosła 52,1 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborcza Sylwester Marciniak na konferencji prasowej.