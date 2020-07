W II turze wyborów prezydenckich 2020 Andrzeja Dudę poparło 50,4 procent wyborców, Rafał Trzaskowski zdobył zaś 49,6 procent głosów - takie są wstępne wyniki sondażu Ipsos dla trzech największych stacji telewizyjnych. Według badania, wyniki kandydatów dzieli zaledwie 160 tysięcy głosów. Frekwencja - jak wskazuje sondaż - była rekordowa i wyniosła 68,9 procent!

Według wstępnych wyników sondażu exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN, Polsatu i TVP, Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego dzieli zaledwie 0,8 punktu procentowego: ta różnica, co istotne, mieści się w granicach błędu statystycznego.



Według Ipsos, ogłoszony właśnie wynik exit poll może różnić się od ostatecznych wyników wyborów, które poda Państwowa Komisja Wyborcza, o mniej więcej 2 punkty procentowe.

Dokładniejszych wyników - badania late poll - możemy natomiast spodziewać się około godziny 01:30 w nocy.

Mamy rekordową frekwencję!

Rekordową dotychczas frekwencję zanotowaliśmy w wyborach prezydenckich 1995 roku, w których drugiej turze starli się Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. W pierwszej wyborczej rundzie do urn poszło wówczas 64,70 procent uprawnionych do głosowania, zaś w drugiej turze: 68,23 procent - co było rekordem wszystkich wyborów w Polsce po ’89 roku.

W pierwszej turze tegorocznych wyborów prezydenckich zbliżyliśmy się do wyniku z ’95 roku: głosy oddało wówczas 64,51 procent uprawnionych do tego Polaków.

I tura wyborów prezydenckich 2020: Andrzej Duda przed Rafałem Trzaskowskim

W tegorocznej pierwszej wyborczej rundzie zmierzyło się, przypomnijmy, 11 kandydatów. Wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 43,50 procent głosów, Rafała Trzaskowskiego poparło natomiast 30,46 procent wyborców.