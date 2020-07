Trwa II tura wyborów prezydenckich. Mierzą się w niej urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Głosowanie zakończy się o godzinie 21:00 i wtedy poznamy pierwsze, sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

- Państwowa Komisja Wyborcza podała, że do godziny 17 w wyborach wzięło udział 52,1 procent uprawnionych do głosowania. Dwa tygodnie temu w pierwszej turze o godzinie 17 do urn poszło 47,89 procent wyborców.

20:02 Wyborca w Iławie wyniósł z lokalu kartę wyborczą

Podopieczny DPS w Iławie wyniósł kartę do głosowania, czym popełnił przestępstwo przeciwko wyborom. W Działdowie zniszczono 12 banerów o wartości 12 tys. zł - tego typu incydenty wyborcze odnotowała w niedzielę wieczorem warmińsko-mazurska policja.







19:49 Chciał podłożyć bombę w lokalu wyborczym

46-letni mężczyzna odpowie przed sądem za to, że groził podłożeniem bomby w lokalu wyborczym w Słupi Koneckiej (świętokrzyskie). Na miejscu interweniowali policyjni pirotechnicy. Mężczyzna, obywatel Ukrainy, miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.



19:34 Na Śląsku prawie 40 incydentów wyborczych

Blisko 40 incydentów wyborczych zanotowano do późnego popołudnia w woj. śląskim. To przede wszystkim wykroczenia związane z podejrzeniem niedozwolonej agitacji wyborczej. Policjanci prowadzą też postępowanie w sprawie przestępstwa znieważenia flagi państwowej.



Przewodniczący jednej ze szczecińskich komisji wyborczych, który przyjechał do pracy samochodem oznakowanym materiałami wyborczymi jednego z kandydatów został ukarany mandatem - poinformował PAP w niedzielę sędzia Robert Bury z Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie.



19:05 Warszawa poszła do urn

Spośród dużych miast najwyższą frekwencję wyborczą zanotowano do godz. 17 w Warszawie - 57,69 proc., Zielonej Górze - 57,24 proc. i Poznaniu - 55,8 proc. - poinformował w niedzielę po południu szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.



19:04 Na czele Mazowsze, Małopolska i Łódzkie

Najwyższa frekwencja wyborcza na godz. 17 była w województwie mazowieckim - 55,55 proc., drugie miejsce zajęło województwo małopolskie - 54,58 proc., a trzecie łódzkie - 52,96 proc. - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.



18:42 Wysoka frekwencja w wyborach

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na godz. 17 wyniosła 52,1 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborcza Sylwester Marciniak na konferencji prasowej.