Tuż po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Andrzej Duda odwiedził w poniedziałkowy wieczór Jasną Górę, gdzie uczestniczył w wieczornym Apelu Jasnogórskim. "Dziękujemy za jego obecność tutaj, dziękujemy za jego świadectwo wiary" - mówił w czasie modlitwy o. Waldemar Pastusiak. Właśnie na Jasnej Górze obydwa wieczory wyborcze spędził prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Odrzywół na Mazowszu / Leszek Szymański / PAP

Andrzej Duda uczestniczył w Apelu Jasnogórskim - codziennej wieczornej modlitwie w intencji Polski i Kościoła, którą o. Jerzy Tomziński zainicjował w grudniu 1953 roku.

Prowadzący modlitwę w powyborczy poniedziałek o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry, nawiązał do obecności prezydenta w sanktuarium.

"Polecamy Bogu całą naszą ojczyznę, dziś na czele z obecnym wśród nas prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, panem Andrzejem Dudą" - powiedział o. Pastusiak, co zgromadzeni w Kaplicy Cudownego Obrazu przyjęli oklaskami.

"Dziękujemy za jego obecność tutaj, na Jasnej Górze, dziękujemy za jego świadectwo wiary. U progu drugiej kadencji oddajemy go w ręce Twoje, Maryjo, i wszystkie sprawy naszej ojczyzny, wierząc, że Ty będziesz zawsze przy nim obecna" - podkreślił kustosz sanktuarium.

"Polecamy wszystkich naszych rodaków, żyjących w kraju i na emigracji. Pamiętamy o wciąż trwającej pandemii koronawirusa, modlimy się za wszystkie osoby chore. Dziękujemy Bogu za poświęcenie wszystkich służb medycznych, sanitarnych, mundurowych - tych, którzy każdego dnia troszczą się, byśmy każdego dnia mogli wracać do zwykłego, normalnego życia" - zaznaczył o. Pastusiak.

Błogosławieństwo wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.

"Boże, błogosław naszej umiłowanej ojczyźnie, Polsce, wszystkim Polkom i Polakom. Błogosław panu prezydentowi najjaśniejszej Rzeczypospolitej na nowy etap jego służby narodowej" - modlił się.

"Wysłuchaj, Boże, wielkiego pragnienia Twojej i naszej Matki, częstochowskiej Królowej Polski, abyśmy my, jej polskie dzieci, żyli w zgodzie i jedności, abyśmy Boga mieli w sercach, bo tylko on może nas uzdolnić do prawdziwej miłości i pojednania, do mądrego sklejania Polski i duchowego jej odrodzenia" - mówił bp Przybylski.

Na Jasnej Górze obydwa wieczory wyborcze spędził Jarosław Kaczyński

Andrzej Duda wziął udział w Apelu Jasnogórskim niedługo po tym, jak Państwowa Komisja Wyborcza ostatecznie potwierdziła jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich 2020.

Urzędujący prezydent zdobył w wyborczej dogrywce 51,03 procent głosów, a swego rywala Rafała Trzaskowskiego pokonał różnicą nieco ponad 420 tysięcy głosów.

Właśnie na Jasnej Górze wieczory wyborcze w czasie pierwszej i drugiej tury głosowania spędził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Rzecznik sanktuarium o. Michał Legan ujawnił, że prezes PiS przyjeżdża na Jasną Górę incognito kilka razy w roku: są to wizyty prywatne, a gospodarze sanktuarium nie są o nich wcześniej powiadamiani.