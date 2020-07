Światowy Kongres Żydów pogratulował Andrzejowi Dudzie zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Szef organizacji Ronald Lauder wyraził wdzięczność prezydentowi RP za wspieranie żydowskiej społeczności w Polsce, zaznaczając m.in., że "podczas pierwszej kadencji prezydent Duda (…) pracował, by poprawić relacje z polskimi i międzynarodowymi żydowskimi społecznościami oraz z Izraelem". Równocześnie wezwał Andrzeja Dudę do zapewnienia, by o Holokauście nauczano w Polsce "obiektywnie i z opanowaniem".

REKLAMA