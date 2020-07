"Wydaje się, że druga strona nie wyciągnęła lekcji z tego, co się dzieje. Słyszymy o zaostrzeniu kursu, (…) słyszymy mnóstwo arogancji, słyszymy (…), że ta władza nie chce wyciągać do nas ręki. I to jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta Andrzeja Dudy" - oświadczył Rafał Trzaskowski w pierwszym wystąpieniu po tym, jak zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020 stało się pewne.

REKLAMA