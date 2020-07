Andrzej Duda zdobył 10 440 648 głosów, co stanowi 51,03 procent poparcia. Rafał Trzaskowski zdobył 10 018 263 głosów, czyli 48,97 procent – tak wynika z informacji podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. To wyniki ze wszystkich obwodów głosowania. Frekwencja w II turze wyniosła 68,18 procent. Andrzej Duda będzie prezydentem przez kolejne 5 lat do 2025 roku.

