W czwartek wieczorem na stronie Trzaskowski2020.pl opublikowany został program wyborczy kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Program składa się z trzech rozdziałów: "My i nasi najbliżsi", "Nasze otoczenie" oraz "Nasze państwo, nasza wspólnota".

Rafał Trzaskowski / Darek Delmanowicz / PAP

We wstępnie swego programu Trzaskowski pisze m.in., że "pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie". Dała nam zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy. Obnażyła ulotność tego, co często uważaliśmy za pewnik - naszego stylu życia, wygody, pracy czy zdrowia. Rzuciła też nowe światło na dotychczasowe podziały polityczne i społeczne. Chociaż nadal są one aktualne, zagrożenie pandemii uświadomiło nam, że musimy działać jako wspólnota - podkreśla obecny prezydent stolicy.

ZOBACZ: Program Rafała Trzaskowskiego.



W programie omówione zostały następujące zagadnienia: praca i przedsiębiorczość, "leczenie od ręki" i równy dostęp do edukacji. Poszczególne fragmenty propozycji wyborczej Trzaskowskiego poświęcono też: Polkom, osobom młodym, rodzinie, seniorom, równości i tolerancji, organizacjom pozarządowym, kulturze, mediom publicznym, nauce oraz internetowi.

Mowa w programie jest ponadto o wsi, klimacie i ochronie środowiska, "zielonym ładzie dla Polski", tańszej i efektywnej gospodarce odpadami oraz ładowi w przestrzeni. W rozdziale poświęconym państwu i wspólnocie można przeczytać o propozycjach budowy "państwa dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości", Polsce, jako "liderze Europy", "polityce zagranicznej dla obywatelek i obywateli" oraz o obronności i bezpieczeństwie.