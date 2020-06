11 osób będzie kandydowało na urząd prezydenta w wyborach 28 czerwca. Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o kandydatach chcących ubiegać się o fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

"Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie PKW.

W najbliższych wyborach będzie można oddać głos na Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudę, Szymona Hołownię, Marka Jakubiaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajno, Rafała Trzaskowskiego, Waldemara Witkowskiego i Stanisława Żółtka.



W środę 3 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienia marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich na 28 czerwca wraz z obowiązującym kalendarzem wyborczym. Marszałek zarządziła wybory na niedzielę 28 czerwca.



Zgodnie z kalendarzem wyborczym opublikowanym w Dzienniku Ustaw do 5 czerwca należało zawiadomić PKW o utworzeniu nowych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta i zawiadomić PKW o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami, które miały się odbyć 10 maja.



Do 10 czerwca był czas na zgłoszenie nowych kandydatów w wyborach i na ponowne zgłoszenie tych kandydatów, których komitety zarejestrowano przed wyborami zarządzonymi na 10 maja.

Głosowanie korespondencyjne, głosowanie za granicą. Kiedy trzeba się zgłosić?

Do 16 czerwca będzie czas na zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju. Do 13 czerwca jest czas na zgłoszenie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą.



Z kolei do 21 czerwca PKW będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub jej części głosowania wyłącznie korespondencyjnego, gdyby pogorszyła się tam sytuacja epidemiczna.



Kampania wyborcza - zgodnie z kalendarzem - zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wybory prezydenckie na szczególnych zasadach

We wtorek 2 czerwca weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 r. Przewiduje ona, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych i dla chętnych - korespondencyjnie.

Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.