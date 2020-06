Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów prezydenckich. Odbędą się one 28 czerwca. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych i korespondencyjnie.

Elżbieta Witek / PAP/Radek Pietruszka /

PKW nie zgłosiła uwag do kalendarza wyborczego, niedługo moje postanowienie ws. zarządzenia wyborów prezydenckich zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw i ruszy kampania wyborcza; chciałabym, żeby to była uczciwa rywalizacja - oświadczyła Elżbieta Witek.



Nie ma niespodzianki, jeśli chodzi o wyznaczoną datę głosowania: Najważniejsi politycy partii rządzącej podkreślali, że 28 czerwca to ostatni możliwy termin na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.



Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, Elżbieta Witek chciała jak najszybszego terminu wyborów prezydenckich, dlatego wielokrotnie apelowała do Senatu o błyskawiczne prace nad ustawą wyborczą - i gdyby izba wyższa zrobiła to w ekspresowym tempie, możliwe byłyby wybory prezydenckie nawet 14 czerwca. Takie były plany partii rządzącej, których nie udało się zrealizować.

Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. organizacji wyborów prezydenckich, a później została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.



Dziś przed południem pojawiła się informacja, że Państwowa Komisja Wyborcza pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>



Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie - nie odbyły się

Przypomnijmy, że wcześniej zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się.

PKW stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Uchwała PKW została opublikowana w poniedziałek.