Marcin Zaborski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytał swojego gościa o to, czy gdyby został prezydentem dążyłby do likwidacji programu 500+. Paweł Tanajno odpowiedział, ze chciałby, żeby Polacy więcej zarabiali. „Przede wszystkim ja jako prezydent dążyłbym do tego, żeby Polacy nie potrzebowali 500+. Chciałbym, żeby Polacy zarabiali na tyle dużo, żeby nie potrzebny był program socjalny”.

REKLAMA