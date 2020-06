Jak podała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. Już dziś można dopisać się do spisu wyborców, lub wpisać się do rejestru wyborców.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM





Czym się różni rejestr od spisu wyborców?

Na początek trzeba rozróżnić, w jakich przypadkach można się dopisać do rejestru wyborców, a w jakich do spisu.

Jeżeli chcecie na stałe zmienić miejsce głosowania, czyli od teraz chcecie głosować tam, gdzie mieszkacie, a gdzie nie jesteście zameldowani i to nie tylko ten jeden raz, ale także w innych, przyszłych wyborach - powinniście wpisać się do rejestru wyborców.

Natomiast jeśli wiecie, że tylko tego jednego dnia - w dzień wyborów - nie będzie Was w miejscu zamieszkania, ale poczucie obywatelskiego obowiązku mówi Wam, że powinniście zagłosować - dopiszcie się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat wtedy będziecie.

Będzie to działanie jednorazowe, czyli dotyczy tylko tych jednych wyborów. W następnych zagłosujecie już u siebie.

Wpis do rejestru wyborców

Wpisanie do rejestru wyborców można załatwić elektroniczne. Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Trzeba pamiętać, żeby zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpis nie następuje automatycznie, wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy.

Żeby złożyć taki wniosek, trzeba przygotować użyć profilu zaufanego, skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku.

Co może być takim dodatkowym dokumentem? Umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, na którym są nasze dane; umowa o pracę; karta mieszkańca, itp.

Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go.

Wszystkie dokumenty przygotowane. Co dalej?

Krok 1: na GOV.pl wybierz e-usługę Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Krok 2: Kliknij przycisk Złóż wniosek i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Krok 3: Wybierz obywatelstwo.

Krok 4: Zaadresuj wniosek - wybierz urząd gminy, w której mieszkasz lub przebywasz na stałe.

Krok 5: Podaj dane dowodu osobistego (nazwę i numer) - dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.

Krok 6: Dołącz dodatkowe załączniki, które pozwolą zweryfikować miejsce Twojego stałego zamieszkania.

Krok 7: Podaj adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że pod nim mieszkasz.

Krok 8: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail.

Później trzeba czekać na odpowiedź urzędu. Urzędnik może skontaktować się z Tobą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV. Sprawdzaj swoją skrzynkę - jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę na koncie Mój GOV. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek.

Urzędnik może wpisać Cię tylko do jednego rejestru. Usługa jest bezpłatna. Trzeba to zrobić najpóźniej na 5 dni przed wyborami.

Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli chcecie zagłosować, a w dzień wyborów nie będzie Was w miejscu zameldowania - dla tych osób przygotowano usługę Dopisz się do spisu wyborców.

Jedynym, co powinniście przygotować, aby skorzystać z tej e-usługi jest profil zaufany i adres, pod którym będziecie w dniu wyborów. Co dalej?

Krok 1: na GOV.PL wybierz e-usługę Dopisz się do spisu wyborców.

Krok 2: Kliknij przycisk Dopisz się do spisu wyborców i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Krok 3: Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.

Krok 4: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail.

Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez na koncie Mój GOV. Sprawdzaj swoją skrzynkę - jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Usługa jest bezpłatna. Można to zrobić najpóźniej na 5 dni przed wyborami.