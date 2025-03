Karol Nawrocki tłumaczy się ze swojej wizyty w Moskwie w 2018 roku. Zawiadomienie w związku z nią złożył do prokuratury europoseł Krzysztof Brejza. "W Moskwie wykonywałem swoje obowiązki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej" - mówi kandydat na prezydenta popierany przez PiS.

Karol Nawrocki / Mikołaj Kuras / PAP

Europoseł Krzysztof Brejza (KO) poinformował w piątek, że zawiadamia prokuraturę w związku z wizytą Karola Nawrockiego w Moskwie w 2018 r. Po powrocie ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej z tej delegacji MIIWŚ nie wydało komunikatu ani nie zamieściło zdjęć z wizyty.

Delegacja ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego oraz jego czterech współpracowników w Moskwie odbyła się w dniach 23-25 lipca 2018 r.

"Wykonywałem swoje obowiązki"

Nawrocki, obecnie prezes IPN, był pytany o tę kwestię podczas konferencji prasowej w Gubinie (woj. lubuskie). Nie wiem, o co chodzi panu posłowi Brejzie, wykonywałem swoje obowiązki - zapewnił. A posłowi Brejzie sygnalizuję, czy też proszę, żeby spytał, o czym Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem niedaleko mojego domu, na molo w Sopocie, a o mnie niech będzie spokojny - dodał.



Nawrocki zapewnił, że jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prowadził politykę historyczną, politykę pamięci. Mówiłem o polskim doświadczeniu II wojny światowej literalnie na całym świecie: i w Moskwie, i w Pekinie, i w Nowej Zelandii, i w krajach Europy Zachodniej, i w Brukseli - podkreślił.



Jak dodał, podczas takich wizyt zawsze mówił to samo: "że wojna rozpoczęła się od ataku III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego na państwo polskie" we wrześniu 1939 roku.



I taki był cel także mojej wizyty w Moskwie (...). Powiedziałem dyrektorowi Muzeum Pobiedy, tj. Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, że oto wojna rozpoczęła się w roku 1939, a nie w 1941 roku, jak chciałaby Moskwa. Zaprosiłem go także na Światowe Forum Pól Bitewnych, żeby zobaczył, jaka jest prawda historyczna i interpretacja wydarzeń historycznych - relacjonował Nawrocki.



Tego samego dnia, o ile dobrze pamiętam, spotkałem się z panem profesorem (Włodzimierzem) Marciniakiem, ambasadorem RP w Moskwie proponując wystawę "Walka i cierpienie", aby pokazać ją w Moskwie, aby całej Moskwie przypomnieć, że 17 września roku 1939 jest konkretną datą w kalendarzu XX wieku, a Związek Sowiecki był sprawcą II wojny światowej - dodał.

Krzysztof Brejza zawiadamia prokuraturę

Krzysztof Brejza napisał na platformie X, że wyjazd Nawrockiego do Moskwy kosztował 22,5 tys. zł. "Po powrocie Muzeum nie wydało komunikatu, nie zamieściło zdjęć z wizyty, pobyt Nawrockiego u ludzi Putina przemilczano też w social mediach MIIWŚ, choć z dyrektorem bawił w Rosji m.in. rzecznik prasowy. Zawiadamiam prokuraturę z paragrafu o niegospodarności i przekroczeniu uprawnień" - poinformował europoseł.



Brejza 27 lutego skierował do Muzeum II Wojny Światowej prośbę o uściślenie informacji dotyczącej wyjazdu Karola Nawrockiego oraz innych pracowników MIIWŚ do Victory Museum w Moskwie oraz Instytutu Polskiego w Moskwie. Zapytał o konkretne efekty wizyty Karola Nawrockiego oraz jego zastępcy, rzecznika prasowego, kierownika działu marketingu i sprzedaży oraz specjalisty do spraw dyplomacji z biura dyrektora towarzyszących mu podczas wizyty. Przedstawiciele MIIWŚ odpowiedzieli europosłowi m.in., że w zasobach archiwalnych muzeum nie odnalazło informacji o tej wizycie.



Karol Nawrocki jest kandydatem na prezydenta Polski popieranym przez PiS. Od 2017 do 2021 r. był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W 2021 r. został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.