Trzynastu kandydatów walczy o nasze poparcie w wyborach prezydenckich 2025. Większość z nas jest zobligowana do oddania głosu stacjonarnie, ale są osoby, które mogą skorzystać z głosowania korespondencyjnego. Chęć oddania głosu w takiej formie trzeba zgłosić do 5 maja 2025 r. Kto może skorzystać z takiej możliwości? Jakie są zasady głosowania korespondencyjnego? Wyjaśniamy to w naszym artykule.

Osoby niepełnosprawne i takie, które ukończyły 60. rok życia mogą skorzystać z głosowania korespondencyjnego / Wojciech Pacewicz / PAP

Głosowanie korespondencyjne - kto i do kiedy może zgłosić?

Z prawa do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2025 mogą skorzystać:

osoby z niepełnosprawnością,

wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,

osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Termin zgłoszenia:

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 5 maja 2025 roku komisarzowi wyborczemu. To także ostateczny termin na zgłoszenie chęci skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego przez osoby uprawnione.

Jak się zgłosić?

Wniosek można złożyć:

ustnie,

pisemnie (z własnoręcznym podpisem),

drogą elektroniczną,

telefonicznie (w przypadku wyborców z niepełnosprawnością).

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku składania wniosku ustnie, dokument należy dostarczyć do urzędu gminy.

Pakiet wyborczy

Nie później niż na sześć dni przed dniem głosowania, wyborca otrzyma pakiet wyborczy dostarczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej.

W skład pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz - na życzenie - nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.

Jak zagłosować poza miejscem zameldowania?

Jeśli w dniu wyborów będziesz przebywać w innym miejscu niż miejsce zameldowania, możesz zagłosować w dowolnej komisji wyborczej na terenie Polski. W tym celu należy:

Złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania - można to zrobić online przez portal gov.pl, osobiście w urzędzie gminy lub miasta, albo listownie.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 15 maja 2025 r. (na trzy dni przed wyborami).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaniesz dopisany do spisu wyborców w wybranej przez siebie miejscowości. W dniu wyborów głosujesz w komisji właściwej dla tego adresu.

Nie jest wymagane zameldowanie w miejscu, w którym chcesz głosować - wystarczy wskazać adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.

Dzięki tej procedurze możesz swobodnie oddać głos, nawet jeśli w dniu wyborów będziesz poza miejscem stałego zameldowania.

Lista kandydatów na Prezydenta RP w 2025 roku

W wyborach prezydenckich 2025 zarejestrowano 13 kandydatów, którzy zebrali wymagane 100 tys. podpisów poparcia. Oto lista kandydatów (alfabetycznie):

Artur Bartoszewicz Magdalena Biejat Grzegorz Braun Szymon Hołownia Marek Jakubiak Maciej Maciak Sławomir Mentzen Karol Nawrocki Joanna Senyszyn Krzysztof Stanowski Rafał Trzaskowski Marek Woch Adrian Zandberg

Pełna lista komitetów wyborczych dostępna jest na stronie PKW:

Kluczowe informacje dotyczące wyborów prezydenckich 2025

Data wyborów: 18 maja 2025 r. (głosowanie w godzinach 7:00-21:00) - pierwsza tura, 1 czerwca 2025 r. (głosowanie w godzinach 7:00-21:00) - ewentualna druga tura

Termin zgłaszania głosowania korespondencyjnego: do 5 maja 2025 r.

Termin zmiany miejsca głosowania: do 15 maja 2025 r.

Zakończenie kampanii wyborczej: 16 maja 2025 r., godz. 24:00