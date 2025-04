Nie wiesz, który kandydat na prezydenta ma poglądy zbliżone do Twoich? Od dziś możesz skorzystać z Latarnika Wyborczego - internetowego narzędzia, które pozwala użytkownikom w sposób neutralny i rzetelny porównać swoje poglądy polityczne z deklaracjami komitetów wyborczych startujących w wyborach powszechnych.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Od 2005 roku z Latarnika Wyborczego skorzystało niemal 15 mln osób. Narzędzie powstaje przy okazji każdych ogólnopolskich wyborów i działa w sposób neutralny politycznie.

Wybory to moment, w którym warto zatrzymać się i zadać sobie pytanie: kto naprawdę reprezentuje moje poglądy? Latarnik Wyborczy powstał właśnie po to, by ułatwić tę refleksję. Zależy nam, żeby decyzje wyborcze były wynikiem świadomego wyboru opartego na analizie programów, a nie na emocjach czy impulsie w ostatniej chwili - mówi Michał Mazur, koordynator zespołu Latarnika Wyborczego.

Jak wziąć udział w Latarniku Wyborczym?

Użytkownik w kilka minut odpowiada na 20 pytań dotyczących kluczowych kwestii społecznych i gospodarczych. Na każde z nich odpowiedziały wcześniej komitety kandydatów. Można odpowiedzieć: "zgadzam się", "nie zgadzam się" lub "nie mam zdania", a aplikacja porównuje wybory.

Na podstawie odpowiedzi otrzymuje procentowe dopasowanie do poglądów kandydatów i kandydatek. W tej edycji można podzielić się wynikiem w mediach społecznościowych i zachęcić znajomych do udziału.

Jakie pytania znalazły się w Latarniku Wyborczym?

W Latarniku Wyborczym znalazły się m.in. pytania o politykę zagraniczną i obronną, o wspólną europejską armię, wartości chrześcijańskie, Europejski Zielony Ład, politykę mieszkaniową, podatki, politykę migracyjną, dezinformację, sądownictwo, politykę historyczną, aborcję, składkę zdrowotną i związki partnerskie.

Latarnik pozwala sprawdzić, w jakich sprawach kandydaci się zgadzają, a gdzie się różnią - zarówno między sobą, jak i względem użytkownika.

Dwa komitety nie nadesłały odpowiedzi

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprosiło do udziału w Latarniku Wyborczym wszystkich kandydatów na Prezydenta RP. Odpowiedzi udzieliło 11 z 13 komitetów - odpowiedzi nie udzieliły komitety Rafała Trzaskowskiego i Krzysztofa Stanowskiego.

Chcemy, by Latarnik umożliwiał użytkownikom porównanie poglądów ze stanowiskami wszystkich kandydatów i kandydatek startujących w wyborach, dlatego wzywamy Rafała Trzaskowskiego i Krzysztofa Stanowskiego do przesłania swoich odpowiedzi i deklarujemy ich niezwłoczną publikację na naszej stronie - zaznacza Michał Mazur, odpowiedzialny za kontakt z komitetami.

Co najbardziej interesuje wyborców?

Ponad 45 tys. osób wzięło udział w badaniu przygotowanym przez zespół Latarnika Wyborczego we współpracy z SW Research. Wyniki pokazały, co dziś najbardziej interesuje wyborców: 88 proc. respondentów wskazało jako ważne lub bardzo ważne: obronę narodową i bezpieczeństwo, a 86 proc. - gospodarkę i finanse.

Osoby powyżej 65. roku życia częściej niż młodsze grupy wiekowe uznają ochronę środowiska za ważną.

W obszarze gospodarki widać różnice między płciami: - kobiety częściej wskazują walkę z inflacją, - mężczyźni - politykę podatkową.