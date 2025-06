W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zakończyło się posiedzenie sztabu prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Jak informuje reporter RMF FM Michał Krasoń, atmosfera była radosna. "Idzie prawicowa fala. Niech się nie wygłupiają, tylko podają do dymisji. Potrzebne są wybory parlamentarne" - powiedział Patryk Jaki.

Karol Nawrocki / Marcin Obara / PAP

Członkowie sztabu Karola Nawrockiego mówili, że podsumowali zwycięską kampanię i zaczęli planować dalsze kroki. O nowych ustaleniach informowali jednak bardzo oszczędnie i podkreślali, że to czas na świętowanie. Nie szczędzili za to słów krytyki pod adresem rządu. Jeżeli Tusk jest człowiekiem honoru, dzisiaj o 20 poda się do dymisji. Jeżeli nie, będziemy starali się go odkleić od stołka, którego trzyma się kurczowo - mówił RMF FM Adam Bielan.

Europoseł Patryk Jaki nie krył podekscytowania: Na pewno bardzo cieszymy się ze zwycięstwa i liczymy na dymisję rządu Tuska. To jest oczywiste, że idzie prawicowa fala. Niech się nie wygłupiają, tylko podają do dymisji. Potrzebne są wybory parlamentarne - mówił RMF FM.

Wygrała Polska, naprawdę wielkie zwycięstwo Polski. W mojej ocenie uratowaliśmy przed złym scenariuszem nasz kraj - powiedział z kolei poseł PiS Sebastian Kaleta, wchodząc do siedziby.

Spotkanie w siedzibie PiS-u

Pytany o kształt prezydenckiej kancelarii Nawrockiego, odparł, że o te kwestie należy pytać prezydenta-elekta. Na pewno w ciągu najbliższych kilku dni państwo mu te pytania zadacie. Będzie przygotowywał się do objęcia urzędu prezydenta, ma teraz kilka tygodni na to, żeby stworzyć wizję swojej kancelarii - odparł Kaleta.

Spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwało 1,5 godziny. Politycy PiS-u podkreślają, że nie rozpoczęły się jeszcze rozmowy na temat podziału stanowisk w kancelarii nowego prezydenta - na te ma przyjść czas bliżej rozpoczęcia urzędowania Nawrockiego. Inauguracja kadencji w sierpniu.

W poniedziałek rano Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki niedzielnego głosowania w wyborach prezydenckich. Popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 10 mln 606 tys. 877 głosów (50,89 proc.), zaś kandydat KO Rafał Trzaskowski 10 mln 237 tys. 286 głosów (49,11 proc.).

Na godzinę 20 Donald Tusk zapowiedział wystąpienie telewizyjne. Według nieoficjalnych informacji zapowie zwrócenie się do Sejmu o wotum zaufania wobec swojego rządu.