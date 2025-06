Kumulacja rozbita. Mamy trzech nowych milionerów. Ostatnie majowe losowanie Lotto zakończyło się szczęśliwie dla trzech osób i to oni podzielą między siebie 19 milionów złotych. Gdzie padły zwycięskie zakłady? Sprawdź.

Lotto: Trzy główne wygrane w jednym losowaniu! / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

W sobotę, 31 maja, losowanie Lotto przyniosło wyjątkowe rozstrzygnięcie. Trzech graczy trafiło "szóstkę", a każdy z nich wzbogacił się o 6 377 609,60 zł.

Gdzie padły wygrane w Lotto?

Szczęśliwe kupony zostały wysłane w punkcie Lotto przy ul. Podgórskiej 34 w Krakowie, w kolekturze przy ul. Grodzieńskiej 46 w Siemiatyczach oraz przez internet. Gracz z Krakowa, który postawił na system 7 liczb, zgarnął dodatkowo ponad 41 tysięcy złotych. Szczęśliwcy korzystali zarówno z własnych typów, jak i opcji "chybił trafił".

Warto dodać, że w Siemiatyczach to pierwsza tak wysoka wygrana w historii miasta.

Wyniki losowania Lotto 31 maja

Wylosowane liczby to: 18, 21, 22, 41, 42, 45. W Lotto Plus padły: 3, 7, 9, 27, 39, 48.

W losowaniu padły aż trzy "szóstki", co jest wyjątkową sytuacją. W 2025 roku tylko raz wcześniej zdarzyło się, by zwycięzcy musieli podzielić się między sobą główną nagrodą. 18 marca padły dwie "szóstki".

Na wygrane z ostatniego majowego losowania mogło liczyć także wielu innych graczy. Za "piątkę" w Lotto wypłacano 6 904 zł, za "czwórkę" - 255,50 zł, a za "trójkę" - 24 zł. W Lotto Plus za "piątkę" można było otrzymać 3 500 zł, za "czwórkę" - 100 zł, a za "trójkę" - 10 zł.

Zgodnie z przepisami, każda wygrana powyżej 2 280 zł podlega 10-procentowemu podatkowi, który pobierany jest automatycznie przez Totalizator Sportowy.

Z rozbitej kumulacji na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej trafiło niemal 16 milionów złotych, a na Fundusz Promocji Kultury ponad 4 miliony złotych.

Kolejne losowanie Lotto już we wtorek, 3 czerwca. Do wygrania będą 2 miliony złotych, a w Lotto Plus gwarantowany milion. W Eurojackpot pula wynosi aż 45 milionów złotych.