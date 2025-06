​Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, do jakich doszło w trakcie II tury wyborów prezydenckich w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze (Dolnośląskie). To efekt zapoznania się śledczych z protokołami z 10 komisji wyborczych w kraju.

Śledztwo ws. nieprawidłowości / Anita Walczewska / East News

Podstawą wszczęcia postępowania było uzyskanie informacji, że podczas oględzin kart do głosowania ujawniono nieprawidłowości w trakcie liczenia głosów oddanych w II turze wyborów prezydenckich 1 czerwca.

W pakiecie zawierającym głosy oddane na Karola Nawrockiego znajdowały się ważne głosy, oddane na Rafała Trzaskowskiego - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Jak zaznaczyła w rozmowie z PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Antonowicz, śledztwo prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komuś.

Wybory: W 7 z 10 komisji doszło do zamiany głosów

12 czerwca, w związku z wnoszonymi protestami wyborczymi, Sąd Najwyższy poinformował, że karty wyborcze z 13 obwodowych komisji zostaną zweryfikowane. Wynikało to z faktu, że w protestach wyborczych podnoszone były nieprawidłowości w sporządzeniu protokołów głosowania oraz podczas liczenia głosów w niektórych komisjach wyborczych.

Media informowały o przypadkach, gdy sami przedstawiciele obwodowych komisji zgłaszali post factum pomyłki polegające na odwrotnym przypisaniu głosów kandydatom - głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu.

W sobotę rzeczniczka PG Anna Adamiak poinformowała, że w 7 z 10 komisji obwodowych doszło do zamiany głosów oddanych na kandydatów . Wyjaśniła, że prokurator zapoznał się w SN z protokołami ponownego przeliczenia kart do głosowania z 10 obwodowych komisji wyborczych (Kraków, Tarnów, Katowice, Strzelce Opolskie, Mińsk Mazowiecki, Olesno, Grudziądz, Kamienna Góra, Wieniec-Brześć Kujawski, Gdańsk); w 7 z nich doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki.

Śledztwo ws. wyborów w Kamiennej Górze

Śledztwo prokuratury w Jeleniej Górze dotyczy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze. Jak wynika z wtorkowego komunikatu, śledczy badają sprawę pod kątem naruszenia art. 248 Kodeksu karnego. Dotyczy on przestępstw przeciwko wyborom i referendum.

Zdaniem śledczych mogło dojść do naruszenia paragrafu drugiego i czwartego tego artykułu. Mówią one o użyciu podstępu w celu nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych, a także o nadużyciu przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów. Kodeks karny przewiduje za te przestępstwa do 3 lat pozbawienia wolności.

Na terenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze - zgodnie z przedstawionymi przez Państwową Komisję Wyborczą wynikami, które obecnie podlegają weryfikacji - Karol Nawrocki uzyskał 368, a Rafał Trzaskowski 338 głosów.